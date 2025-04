Copa Verde: zagueiro titular do Paysandu sofre lesão e está de fora da final contra o Goiás

O Paysandu não poderá contar com o zagueiro uruguaio Yeferson Quintana na noite desta quarta-feira (23), na grande final da Copa Verde 2025 contra o Goiás. A informação foi confirmada pelo médico do clube, José Silvério, em entrevista à Rádio Liberal+.

“Hoje quem fica de fora é o Quintana, que sofreu uma lesão muscular grau 1b na parte posterior da coxa no jogo anterior”, explicou o médico.

O zagueiro se lesionou durante a partida contra o Operário-PR, que terminou em 0 a 0, no último sábado (19), em Ponta Grossa, pela Série B do Brasileiro. Apesar da ausência, Quintana acompanhará a equipe durante a decisão, conforme informou o departamento médico do Papão.

VEJA MAIS

Com a confirmação da ausência do uruguaio, o técnico Luizinho Lopes terá à disposição os zagueiros Luan Freitas e o argentino Joaquín Novillo, que atuou por apenas 29 minutos desde sua chegada ao Paysandu. Novillo fez sua estreia no segundo tempo da partida contra o São Raimundo-RR, no Mangueirão, jogando apenas oito minutos, e entrou novamente aos 24 minutos do segundo tempo na partida contra o Operário, substituindo Quintana.

Apesar das notícias desfavoráveis, o Papão tem um ponto positivo para a final: o retorno do atacante Rossi. O jogador treinou normalmente com o elenco bicolor e deve iniciar a partida entre os titulares. Rossi é um dos principais destaques do time paraense, com oito gols e cinco assistências na temporada, o que o torna uma peça fundamental para o ataque do Papão na decisão contra o Esmeraldino.

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida da grande final, Paysandu e Goiás decidem o título da Copa Verde 2025 nesta quarta-feira (23), às 21h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Quem vencer fica com o título; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)