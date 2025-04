Após empates de rivais, Remo fecha 4ª rodada da Série B no G-4; Paysandu segue no Z-4; veja a tabela

O Remo fechou a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em ótima posição na tabela. A equipe azulina subiu três posições em relação à rodada anterior e entrou no G-4, com um total de oito pontos. Já o Paysandu segue na luta para deixar a zona de rebaixamento.

O Leão Azul "dormiu" na quarta colocação após a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba-PR, na última segunda-feira (21), no Mangueirão. Este foi o segundo triunfo da equipe na competição. Além disso, o time tem dois empates e continua invicto no campeonato. Com esses resultados, o clube chegou a oito pontos.

Apesar de ter garantido presença no G-4 com a vitória sobre o Coxa, o Remo ainda aguardava o encerramento da rodada, já que Cuiabá-MT e Ferroviária podiam ultrapassá-lo. Contudo, o Dourado empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO. A equipe mato-grossense também chegou aos oito pontos, mas, no critério de desempate, o Leão Azul levou a melhor.

Já a Locomotiva ficou no empate sem gols com o Volta Redonda e terminou a rodada com cinco pontos, na 11ª colocação. Entre os que disputam a liderança, o Athletico-PR voltou ao topo após vencer o CRB-AL, que caiu da primeira para a terceira posição. O América-MG também subiu e ocupa agora o segundo lugar na classificação.

Confira a tabela de classificação

Classificação após a 4ª rodada (Reprodução / CBF)

Na parte de baixo da tabela, o Paysandu até deixou a vice-lanterna após o empate por 0 a 0 com o Operário-PR, mas o resultado não foi suficiente para sair da zona de rebaixamento, e o time fechou a rodada na 18ª colocação, com um ponto.

O Athletic-MG segue na lanterna da tabela, ainda sem pontuar. Amazonas-AM (19º) e Volta Redonda (17º) também continuam na zona da degola.

Agenda

Na próxima rodada, o Papão joga em casa contra o CRB-AL, no estádio Mangueirão, no domingo (27). Diante da torcida, o Paysandu tentará a redenção e buscará sua primeira vitória na Série B. Já o Leão Azul visita o Criciúma-SC na sexta-feira (25), com o objetivo de se consolidar entre os primeiros colocados.