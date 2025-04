Paysandu tem menos gols que o lanterna da Série B; veja os números do 2º pior ataque da competição

Com apenas um ponto conquistado em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro Série B, o Paysandu ocupa a 17ª colocação e apresenta o segundo pior ataque da competição, com apenas um gol marcado. O time paraense só fica à frente do Volta Redonda-RJ, que ainda não balançou as redes na competição.

Para efeito de comparação, o Papão tem um desempenho ofensivo inferior até mesmo ao do lanterna Athletic-MG, que, apesar da última posição, já marcou três gols no campeonato. Até o momento, o único gol dos bicolores foi anotado pelo volante Leandro Vilela, na primeira rodada contra o Athletico-PR.

A falta de efetividade do ataque bicolor tem sido uma grande dor de cabeça para o técnico Luizinho Lopes e para a torcida do Paysandu. O Papão não vence há cinco jogos — são três derrotas e dois empates, sendo quatro partidas pela Série B e uma pelo jogo de ida da final da Copa Verde.

Com apenas um gol marcado nas últimas cinco partidas, o Paysandu apresenta um aproveitamento ofensivo de apenas 0,2 gol por jogo, evidenciando a falta de eficiência da equipe. Na Série B, o Papão já utilizou todos os nove atacantes disponíveis no elenco, incluindo o recém-chegado Eliel, mas ainda não conseguiu impor força suficiente para balançar as redes dos adversários.

Agenda

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida da grande final, Paysandu e Goiás decidem o título da Copa Verde 2025 nesta quarta-feira (23), às 21h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Quem vencer fica com o título; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal Oliberal.com e narração pela Rádio Liberal+.