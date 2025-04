Vídeo: torcedores de Remo e Paysandu rivalizam nos Lençóis Maranhenses; veja

Viralizou nas redes sociais um vídeo mostrando que a rivalidade entre torcedores de Remo e Paysandu vai muito além das dimensões do estado do Pará. Nas imagens, registradas por um homem nas dunas dos Lençóis Maranhenses, é possível ver a palavra "Remo" escrita na areia, seguida da provocação "7x0", em referência à maior goleada aplicada pelos bicolores sobre os azulinos, em 22 de julho de 1945.

“Como identificar um paraense nos Lençóis Maranhenses: ‘Alguém foi nas dunas ali e escreveu Remo, mas aí o pessoal do Paysandu, também paraense, pegou outra duna e escreveu sete a zero’”, disse o homem, mostrando as imagens.

VEJA MAIS

As imagens foram registradas nas redes sociais de Adriano Yeman (@adrianinho.ofc) e já ultrapassam 80 mil visualizações no Instagram. Além disso, inúmeros paraenses comentaram a publicação, demonstrando o engajamento com o vídeo.

“Eu tinha apagado o nome Remo e colocado Paulista 😂😂😂😂 9 x 0 😂😂😂😂😂”, escreveu um torcedor azulino.

“O melhor do Norte, Papão! 😍😍😍”, comentou uma torcedora bicolor".

"Paraense em qualquer lugar, kkkkkk”, acrescentou outra internauta.