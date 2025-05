Botafogo goleia e encaminha vaga na Copa do Brasil; Grêmio perde de virada do CSA

Atual campeão Brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo estreou na Copa do Brasil nesta quarta-feira em grande estilo. No jogo de ida da terceira fase, o time carioca não encontrou dificuldades e encaminhou sua classificação para as oitavas de final ao golear o Capital-DF pelo placar de 4 a 0, no Engenhão.

Apesar da fragilidade do adversário, o Botafogo não foi brilhante apesar do placar elástico. De pênalti, Alex Telles e Igor Jesus converteram suas cobranças, enquanto Artur e Rawan deram tranquilidade para a equipe no jogo de volta, que vive altos e baixos na temporada. Com o placar, o time de Renato Paiva pode até perder por três gols de diferença no dia 22 de maio, em Brasília, que garante a vaga na próxima fase.

Quem também entrou em campo foi o Grêmio. Pentacampeão, o time gaúcho sofreu a virada por 3 a 2 para o CSA no estádio Rei Pelé. O time alagoano saiu na frente com Tiago Marques, mas ainda na primeira etapa Braithwaite deixou tudo igual. No segundo tempo, Dodi acertou um belo chute de fora da área, no ângulo e virou o marcador. Depois dos 40 minutos, Marcelinho igualou o placar novamente e Brayann, virou para o time da casa nos acréscimos.

Com a derrota, agora o Grêmio precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para forçar as penalidades na Arena do Grêmio, no fim de maio. Com dois ou mais avança direto para a próxima fase. Já o CSA joga pelo empate para seguir em frente.

Por fim, vivendo uma grande fase, o Bahia foi até o Mangueirão, em Belém, com o time misto e abriu vantagem sobre o Paysandu com um triunfo mínimo de 1 a 0. Cauly, cobrando pênalti, marcou para o time baiano que agora pode empatar na volta, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, para avançar de fase. O time paraense joga por uma vitória por dois ou mais gols para avançar.

JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Botafogo-RJ 4 x 0 Capital-DF Ceará-CE 0 x 1 Palmeiras-SP Paysandu-PA 0 x 1 Bahia-BA Novorizontino-SP 0 x 1 Corinthians-SP CSA-AL 3 x 2 Grêmio-RS