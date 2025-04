CBF altera data e horário da partida entre Paysandu e CRB-AL na Série B; confira

A terceira partida em casa do Paysandu na Série B será contra o CRB-AL. O confronto estava inicialmente marcado para ocorrer no próximo sábado (26), no Estádio Mangueirão, às 19h. Contudo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) modificou a data e o horário do jogo válido pela quinta rodada da Segundona do Brasileirão.

Com a mudança, o duelo entre o Papão e o Galo da Praia foi transferido para o domingo (27), às 17h. A disputa segue sendo realizada no Mangueirão. Conforme o documento da CBF, a alteração foi solicitada pela Diretoria de Competições (DCO), devido a um ajuste necessário na tabela.

Apesar de o jogo contra o CRB ser o próximo compromisso do Paysandu na Série B, a equipe bicolor ainda não está focada no adversário. O time está concentrado no Goiás, para a final da Copa Verde, que ocorre nesta quarta-feira (23), no Estádio Serra Dourada. O Bicola busca seu quinto título no torneio, enquanto o Esmeraldino tenta o bicampeonato.

VEJA MAIS

Cenário

Se na Copa Verde o Papão fez uma campanha estável que o levou à final, na Série B o início tem sido bem diferente. O time comandado por Luizinho Lopes ainda não conseguiu vencer no campeonato e soma apenas um ponto, conquistado contra o Operário-PR no último sábado (19). Além do empate, o clube tem três derrotas na competição, sendo duas em casa.

Com isso, contra o CRB, no próximo domingo (27), o time estará pressionado para vencer. Do contrário, uma crise maior pode se instalar na equipe, que atualmente ocupa a 17ª colocação da tabela da Série B.

Agenda

A partida entre Paysandu e CRB, no próximo domingo (27), terá cobertura completa e transmissão em tempo real no OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.