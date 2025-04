Lateral do Paysandu, Edílson projeta decisão da Copa Verde e diz que ‘final é diferente’

A partida contra o Goiás, pelo jogo de volta da final da Copa Verde, foi o principal tema da entrevista do lateral-direito Edílson, do Paysandu, nesta segunda-feira (21). Já em Goiânia, local da decisão, e acompanhado da delegação bicolor, o jogador deu motivos para que o torcedor acredite no título, apesar da má fase vivida pela equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Posso garantir que final é diferente. A gente sabe que o momento no Brasileirão não está legal, mas como se trata de uma final, as coisas são opostas. Nossas atenções estão todas voltadas para o jogo, já que sabemos que será no detalhe que o campeão deve ser decidido. Temos que entrar muito concentrados e cientes do que precisa ser feito. O elenco tem vários jogadores experientes, que podem nos ajudar nesse momento”, disse.

Para vencer o Goiás, o Paysandu, comandado pelo técnico Luizinho Lopes, terá de lidar com problemas na escalação. Rossi, um dos destaques da equipe na temporada, não atuou contra o Operário-PR, fora de casa, e segue como dúvida. Além disso, há incertezas na formação do meio-campo e da defesa.

Ainda assim, Edílson acredita que esses entraves não devem comprometer o desempenho bicolor. Ele afirmou confiar nas decisões do treinador e em uma boa atuação do Papão na quarta-feira (23).

“Para qualquer treinador, perder jogadores importantes é complicado, mas acredito que o professor é um homem sábio, competente, estudioso, e tenho certeza de que ele vai escalar a melhor equipe possível para esse jogo”, avaliou.

Paysandu e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela final da Copa Verde. No jogo de ida, em Belém, as equipes empataram por 0 a 0. Quem vencer no tempo normal garante o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.