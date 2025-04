Remo e Paysandu lamentam a morte do Papa Francisco: 'Legado de compaixão'

A morte do Papa Francisco abalou toda a comunidade católica no mundo. O pontífice faleceu na manhã desta segunda-feira (21), aos 88 anos, no Vaticano. Por meio das redes sociais, Remo e Paysandu lamentaram a perda e destacaram o legado de humanidade e compaixão deixado pelo Santo Padre.

"Com profundo pesar, o Clube do Remo lamenta o falecimento do Papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio. Exemplo de fé, humildade e diálogo, sua passagem deixa um legado de compaixão e esperança para o mundo. Nossos sentimentos à comunidade católica e a todos que se inspiraram em sua trajetória", escreveu o Remo.

O Paysandu também lamentou a perda e prestou solidariedade a toda a comunidade católica. Na nota, o clube bicolor destacou que o pontificado de Francisco foi marcado pelo acolhimento e pelo diálogo, e desejou que o legado deixado pelo Papa siga vivo.

"Em seu pontificado, marcado pela coragem, diálogo e acolhimento aos mais vulneráveis, o Papa Francisco tornou-se, para todo o mundo, uma referência de dedicação e amor ao próximo. Que a chama do seu legado de fé, humanidade e solidariedade permaneça acesa nos corações dos fiéis. Descanse em paz", declarou o Paysandu.

Na imagem de homenagem ao Papa, o Papão destacou o momento em que o torcedor Walmir Oliveira da Costa entregou uma camisa do Bicola a Francisco. O encontro ocorreu em 2016. Depois disso, o governador Helder Barbalho voltou a presentear o pontífice com um manto do Paysandu e do Remo, em 2019, durante passagem pelo Vaticano.

PAPA FRANCISCO CAMISAS DE TIMES PARAENSES Papa recebeu camisas de times paraenses Divulgação / Twitter @paysandu Papa recebeu camisas de times paraenses Agência Pará Papa recebeu camisas de times paraenses Divulgação / Vaticano Papa recebeu camisas de times paraenses Divulgação / Remo

Em 2022, o Papa Francisco recebeu das mãos do padre Plínio Moraes outra camisa do Leão Azul e, na mesma ocasião, foi presenteado com um uniforme do Águia de Marabá pelo bispo da Diocese de Marabá, Dom Vital Corbellini.

Também por meio das redes sociais, o Azulão lamentou a perda do Papa e destacou a liderança e compaixão de seu pontificado.

"Hoje o futebol também está de luto. Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do Papa Francisco, líder espiritual que guiou milhões com fé, humildade e compaixão, dedicando sua vida ao serviço de Deus e da humanidade. Sua voz foi farol de esperança, justiça e amor cristão", lamentou o Águia.

Francisco sempre destacou sua paixão pelo futebol e era torcedor do San Lorenzo, da Argentina, além de ser grande fã do Rei Pelé.

Despedida

O Papa Francisco esteve à frente da Igreja Católica por mais de 12 anos. Nascido Jorge Mario Bergoglio, em Buenos Aires, na Argentina, ele foi o primeiro papa jesuíta e o primeiro latino-americano a assumir o cargo. O velório do pontífice será realizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde os fiéis poderão dar o último adeus ao Papa.