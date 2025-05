Segunda etapa do Paraense de Beach Tennis terá mais de 500 atletas

O Club 28, na Travessa 28 de Setembro 863, à esquina da Rui Barbosa, em Belém, vai receber entre os dias 1º e 11 de maio, a segunda etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis. Com mais de 500 atletas inscritos, o evento já se firmou como um dos maiores do calendário esportivo do Pará.

Organizado pela Federação Paraense de Tênis e Beach Tennis, o torneio faz parte do cronograma oficial da entidade, que tem como foco principal incentivar e expandir a prática esportiva em todo o estado.

Para o presidente da Federação, Celestino Rocha, o crescimento da modalidade é resultado de um trabalho contínuo. "Temos um calendário recheado de torneios até o fim do ano. É gratificante ver o tênis e o beach tennis ganhando espaço, alcançando novos públicos e se fortalecendo em várias regiões do Pará", destaca.

As disputas acontecerão nas categorias A, B e C, além das faixas etárias 40+, 50+ e 60+. A base também estará bem representada com os atletas sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, tanto no masculino quanto no feminino, com partidas das 18h às 23h.

Mais do que competição, o evento valoriza o esporte como instrumento de saúde, convivência social e desenvolvimento, reforçando o compromisso da Federação com o crescimento das modalidades em todo o estado.