Influenciadora digital Gabriela Abdala conquista ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

A digital influencer, humorista e cantora Gabriela Abdala adicionou mais uma conquista à sua carreira - desta vez, no esporte. A paraense se tornou campeã brasileira de jiu-jitsu no último domingo (29), na categoria faixa azul.

A conquista ocorreu no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu sem kimono, realizado no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Gabriela é natural de Carajás, no interior do Pará, e é conhecida pelo trabalho na internet.

Apesar disso, a influenciadora tem uma forte ligação com o esporte. Atualmente, ela é faixa azul grau II e se prepara para a transição à faixa roxa.

A humorista começou a praticar jiu-jitsu para desenvolver disciplina, foco e bem-estar. A modalidade acabou se tornando uma paixão e agora rende frutos no cenário competitivo.

(Divulgação)

Além do Campeonato Brasileiro, a paraense também conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano, em maio deste ano.

Fora do tatame, recentemente a atleta lançou seu primeiro single, "Dreaming". Com letra em inglês e influências do indie pop, a música explora sensações de liberdade e fantasia.

Gabriela Abdala começou a carreira no humor em 2019 e, rapidamente, tornou-se um fenômeno nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações.