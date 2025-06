Após derrota, paraense Brendson Ribeiro acerta luta contra francês para o UFC Paris, diz site

Após perder para o russo Azamat Murzakanov em junho, o paraense Brendson Ribeiro parece estar pronto para um novo combate. Segundo o site especializado em MMA, Super Lutas, o lutador acertou uma luta para o UFC Paris, que acontece no dia 6 de setembro.

De acordo com as informações, no meio-pesado (até 93kg), o combate será contra o francês Oumar Sy. Se confirmado o duelo, o paraense, natural de Vila Maú, interior do Pará, buscará sua terceira vitória no UFC.

Brendson tem cinco lutas no Ultimate, sendo duas vitórias e três derrotas. Seu último combate foi contra Murzakanov, que está invicto na carreira. O paraense entrou na luta em cima da hora e perdeu por nocaute ainda no primeiro round.

O possível adversário de Ribeiro também vem de derrota. Em junho, o francês perdeu para Alonzo Menifield por decisão dos juízes. Essa foi a primeira derrota de sua carreira. Oumar tem 29 anos e um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota.

Já Brendson Ribeiro, de 28 anos, soma 17 vitórias e oito reveses na carreira. Ele entrou no UFC por meio do Contender Series, reality show do presidente da organização, Dana White. Inicialmente, o paraense perdeu duas lutas seguidas no Ultimate, mas se recuperou com duas vitórias consecutivas antes de ser derrotado pelo russo.

O brasileiro Caio Borralho também vai lutar no evento, O atleta já foi confirmado pela organização. No peso-médio (até 84 kg), o lutador enfrentará o franco-russo Nassourdine Imavov, líder do ranking da categoria. O duelo pode definir o próximo desafiante ao cinturão do campeão, o sul-africano Dricus Du Plessis.