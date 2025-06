Projeto social de Bujaru revela atletas de capoeira e MMA no Pará

Com apenas um ano de atuação, o projeto social Estilo Capoeira, criado pelo mestre Erik Silva, vem ganhando destaque ao levar para municípios do interior do Pará o acesso à prática esportiva. A iniciativa começou em 17 de junho de 2024, após uma visita a comunidades do município de Bujaru que não contavam com atividades esportivas regulares.

Hoje, o projeto está presente em Bujaru, Acará, Castanhal e também em Manaus. Segundo Erik, a proposta é levar a capoeira — reconhecida como esporte nacional — e modalidades de artes marciais como MMA e boxe a áreas de difícil acesso, com destaque para comunidades quilombolas.

“A gente realiza aulas semanais e trabalha não só o esporte, mas também ações sociais, palestras educativas e cursos de capacitação”, afirma o mestre. Atualmente, mais de 45 pessoas, entre crianças e adultos, participam das atividades.

O acompanhamento dos alunos inclui avaliações anuais, que consideram o desempenho técnico, a evolução na modalidade e o comprometimento com a escola.

Equipe do Projeto Social em Acará (Foto: Arquivo Pessoal)

Além de Aldo Barbosa, conhecido como Aldo Boto, que vai representar Castanhal na categoria máster 3 do Gamma World MMA, o projeto também tem atletas como Leno Maia, já convocado pela Confederação Brasileira para representar o Pará na seleção nacional.

O Estilo Capoeira conta com apoio do governo estadual, de prefeituras como a de Belém e Bujaru, além de vereadores e da Federação de Capoeira do Pará. Ainda assim, o mestre aponta dificuldades no diálogo com secretarias de esporte e lazer.

“Falta mais atenção às nossas crianças, adolescentes e adultos que se destacam. A gente enfrenta isso no dia a dia”, relata.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)