Paysandu pega o Botafogo-SP e clube paulista possui seis jogadores ex-Papão e Leão

O Paysandu recebe o Botafogo-SP na próxima sexta-feira (13), às 21h35, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão é o atual lanterna da competição com 4 pontos conquistados e nenhuma vitória e, terá pela frente um adversário que possui alguns jogadores velhos conhecidos dos torcedores do Papão e do Leão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe do Botafogo-SP é a primeira dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 10 pontos conquistados. O clube de Ribeirão Preto (SP) possui no elenco seis jogadores que passaram pelo futebol paraense, alguns deles conquistaram títulos pelo Paysandu.

VEJA MAIS

Goleiro Victor Souza

Victor Souza chegou ao Paysandu em 2021 e foi titular absoluto no gol bicolor. Victor Souza realizou 2 partidas pelo Papão e foi campeão do Parazão pelo clube alvicleste. No ano seguinte perdeu espaço no time e foi emprestado ao Água Santa-SP, para a disputa do Paulistão e m seguida foi para o Londrina, porém, o jogador pertencia ao clube paraense. Ele se machucou no Time do Café e, após o término do contrato com o Londrina, retornou ao Papão e permaneceu treinando e sem jogar na temporada 2023. Foi então que rescindiu com o Paysandu e acertou com o Botafogo-SP, onde permanece até hoje.

Goleiro Victor Souza em treinamento na Curuzu(Jorge Luiz / Paysandu)

Zagueiro Carlão

O defensor Carlão, de 24 anos, passou pelo Paysandu em 2024. O jogador foi contratado pelo Papão a peido do então técnico do clube, Hélio dos Anjos, com quem já havia trabalhado no Náutico-PE. Pelo Paysandu o jogador realizou 20 partidas, marcou dois gols e conquistou os títulos do Parazão e Copa Verde.

Carlão atuando pelo Paysandu no Parazão 2024 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Volante Gabriel Bispo

O meio-campista Gabriel Bispo defendeu o Paysandu em 2024. O jogador, de 28 anos, fez 16 jogos com a camisa do Papão e foi bastante criticado pela torcida bicolor. Bispo fez parte do elenco do Paysandu que conquistou o título do Campeonato Paraense.,

Gabriel Bispo com a camisa do Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Meia Gustavo Bochecha

Bochecha, de 29 anos, teve passagem pelo futebol paraense na temporada de 2023. O jogador vestiu a camisa do Remo e esteve em campo em apenas seis partidas, além de ter feito um gol.

Gustavo Bochecha treinando no Baenão com a camisa do Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Meia Wesley Dias

O meio-campista Wesley Dias, atualmente com 29 anos, vai reencontrar seu ex-clube. O jogador passou pelo Paysandu na temporada 2017, onde realizou 30 jogos e marcou dois gols. Neste ano, Wesley conquistou o título do Parazão pelo Papão.

Wesley Dias em campo pelo Paysandu (Fernando Torres/Paysandu)

Atacante Robinho

O jogador defendeu a camisa do Paysandu no ano de 2022. A passagem de Robinho pelo Paysandu foi de conquista de título da Copa Verde, 40 partidas disputadas, além de cinco gols marcados.

Atacante Robinho com a medalha de campeão da Copa Verde pelo Papão (Fábio Will / O Liberal)

Agenda

Paysandu x Botafogo-SP duelam nesta sexta-feira (13), às 21h35, na Curuzu em mais uma rodada da Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.