Às vésperas de jogo contra o Remo, torcedores do Athletico-PR protestam na Arena da Baixada

Às vésperas de encarar o Remo pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão, torcedores do Athletico-PR se concentraram nas proximidades da Arena da Baixada e protestaram contra a atual situação do clube. O ato ocorreu na noite da última terça-feira (10). O grupo levou faixas e sinalizadores ao local. Atualmente, o Furacão vive uma fase complicada, ocupando apenas a 12ª colocação.

"Estrutura de milhões, elenco de centavos", dizia uma das faixas expostas pela torcida.

Segundo os torcedores, o protesto foi pacífico, sem qualquer tumulto. De acordo com informações do GE Paraná, um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Militar esteve no local, mas ninguém foi preso.

Além da posição na tabela, os torcedores também criticaram a diretoria do clube, presidida por Mário Celso Petraglia. Internamente, a situação também não parece das melhores. Na última quarta-feira (11), o clube demitiu o executivo de futebol Rodrigo Possebon. O time paranaense encerrou a janela de transferências do Mundial sem anunciar reforços para a sequência da Série B.

O Furacão foi rebaixado em 2024, mas era considerado um dos favoritos ao acesso à Série A neste ano. No entanto, o time ainda não engrenou. Atualmente, o Athletico soma apenas 14 pontos. Nesse cenário, o próximo compromisso da equipe será contra o Remo, que ocupa a quinta colocação e vem de vitória contra o Operário-PR. A partida será disputada no sábado (14), às 18h30, na Arena da Baixada.