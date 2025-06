Após lesão na clavícula, jogador do Remo tem aulas de judô para aprender a cair

O Remo adotou um novo método para prevenir lesões graves nos atletas. Nesta quinta-feira (12), o clube divulgou que o atacante Maxwell está tendo aulas de judô para aprender a cair corretamente. O jogador está afastado dos gramados há pouco mais de um mês devido a lesões na clavícula. O trabalho, segundo o clube, está sendo desenvolvido no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp).

O principal objetivo da iniciativa é que o atacante aprenda as técnicas de queda do judô para evitar lesões semelhantes no futuro. Maxwell está afastado desde o dia 25 de abril, quando deixou o duelo contra o Criciúma-SC, pela quinta rodada da Série B, com uma fratura diafisária da clavícula direita e uma luxação acrômio-clavicular esquerda. O jogador caiu de mau jeito e acabou se lesionando. Segundo o próprio Remo, ele não precisou passar por cirurgia e já está em fase de transição.

"O futebol exige muito essa questão da queda, então ele está justamente aprendendo a cair de forma correta. Ele absorver o impacto na hora da queda é o objetivo que estamos trabalhando aqui", explicou Gustavo Alfaia, profissional do departamento de fisiologia do Remo e atleta de judô.

Todo o processo de recuperação do atleta é acompanhado pelo diretor do Nasp, Dr. Jean Klay. O médico azulino explicou que a estratégia de treinar quedas já é adotada pelo clube há algum tempo. Ele também destacou que as lesões de Maxwell já estão cicatrizadas e que, ainda nesta semana, o atacante deve voltar a treinar com o grupo.

"Essas lesões que ele teve foram por conta do trauma direto no ombro, e isso, para o atleta de futebol, ocorre normalmente durante a queda. Então, há algum tempo, no Remo, temos o hábito de, na fase final de recuperação, fazer um treinamento de quedas. Para isso, chamamos um profissional de judô para que ele passe esse treinamento. [Assim], em uma situação de jogo, caso ele [jogador] tenha a queda, faça de uma maneira mais adequada", detalhou o médico.

Processo é acompanhado pelo Dr. Jean Klay e o treinos ministrados por Gustavo Alfaia (Samara Miranda / Ascom Remo)

Este é o primeiro contato de Maxwell com o judô. Para ele, a novidade deve ajudar bastante na recuperação e na confiança ao voltar a jogar. "O professor falou que a minha aula foi boa. Eu acho que a gente tem que levar isso para a vida: aprender a cair, absorver o impacto", declarou o atacante.

Após mais de um mês fora de campo, o atleta já iniciou a transição e está ansioso para voltar a vestir a camisa principal do Remo. Segundo o jogador, ele já está sem dor, com boa evolução, e aguarda a liberação do departamento médico.

"Estou sem dor, todo mundo fala que a minha evolução está boa, surpreendendo a todos. Para mim, o processo foi muito lento e foi muito difícil esse tempo fora. Mas tenho evoluído bem e espero voltar o mais rápido possível. Agora só depende da parte médica", afirmou Maxwell.