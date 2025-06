Artilheiro da Série B, Pedro Rocha fala em “cada jogo como uma final” e elogia treinador interino

O Remo embarca nesta quinta-feira (12) para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR no sábado (14), às 18h30, pela 12ª rodada da Série B. Antes da viagem, o atacante Pedro Rocha, artilheiro da competição com seis gols, concedeu entrevista coletiva e destacou o foco da equipe no acesso.

“A gente tem o objetivo claro de levar o Remo para a Série A. Independente de quem esteja aqui ou de quem chegue, todos trabalham com esse propósito”, afirmou o atacante.

Pedro também comentou sobre a evolução do time durante a competição e o desempenho como mandante. “A gente vem buscando essa identidade jogo a jogo. Dentro de casa, temos conseguido mostrar nossa força com apoio da torcida no Mangueirão. Isso tem feito os adversários nos respeitarem mais”, disse.

Sobre o adversário da rodada, o atacante reconheceu a força do Furacão atuando como mandante. “Jogar na casa do Athletico é sempre difícil, mas vamos lutar. Cada rodada é uma final pra gente”, disse.

Pedro Rocha também elogiou o trabalho do técnico interino Flávio Garcia. “Ele está com a gente desde o começo do ano, participou da montagem do elenco e conhece bem o grupo. Confiamos muito nele.”

Ao comentar o equilíbrio da Série B, o jogador reforçou a necessidade de manter o foco. “É um campeonato muito disputado. Perder um jogo pode fazer a equipe cair várias posições, e vencer pode colocar no G4. Temos que tratar cada rodada com seriedade.”

Durante a coletiva, o atacante também se solidarizou com o meia Sávio, alvo de racismo nas redes sociais. “Não cabe mais isso no futebol e nem na sociedade. Eu também já passei por isso e sei como dói. Estamos com o Sávio no que ele precisar.”

O Leão Azul ocupa a 5ª colocação, com 20 pontos, e tenta retornar ao G4 da Série B.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)