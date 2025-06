Jaderson volta aos treinos no Remo após concussão e usa capacete de proteção

O meia Jaderson voltou a treinar com bola ao lado do elenco do Clube do Remo, após mais de um mês afastado. O jogador treinou usando um capacete de proteção, medida necessária após sofrer uma concussão cerebral na final do Campeonato Paraense. Apesar da evolução no quadro clínico, o clube ainda não estipulou uma data para seu retorno aos jogos, mas a expectativa é que isso ocorra no início do segundo semestre.

Relembre o caso

Jaderson se lesionou no primeiro jogo da final do Parazão, após um choque de cabeça com o zagueiro Novillo, do Paysandu. O impacto causou um hematoma subdural — sangramento entre o crânio e o cérebro —, condição que pode gerar aumento da pressão intracraniana e sintomas graves, como desmaios e confusão mental. O meia chegou a desmaiar em campo e foi levado de ambulância ao hospital.

Na unidade de saúde, o atleta ficou internado por 10 dias, sendo sete deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desde então, passou a seguir um protocolo médico rigoroso, sem autorização para qualquer atividade com risco de impacto na cabeça. Em maio, véspera da partida contra o CRB-AL, pela Série B, o jogador foi liberado para treinos em campo, após exames apontarem evolução clínica, com reabsorção dos hematomas.

Como medida de precaução, Jaderson seguirá utilizando o capacete de proteção nos treinos e, futuramente, nos jogos.

Desfalque importante

Com 24 anos, Jaderson é um dos principais nomes do atual elenco azulino. Desde o ano passado no clube, o meia ganhou espaço como peça versátil no esquema tático do Remo, atuando tanto na armação quanto na recomposição defensiva. Em 2025, foram 19 partidas disputadas, com dois gols marcados e uma assistência.

A ausência do jogador tem sido sentida no meio-campo azulino, principalmente na criação de jogadas e transição entre os setores. A volta aos treinos é um passo importante para o retorno gradual do atleta, bastante aguardado pela torcida.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)