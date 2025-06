Atacante Borasi é reintegrado ao elenco do Paysandu, mas pode não permanecer na equipe

O Paysandu reformulou parte do elenco nesta última janela de transferência, já que algumas mudanças ocorreram nos últimos dias. Uma delas foi a saída do atacante argentino Benjamín Borasi, que pediu para deixar o clube, em meio à crise que o Paysandu fica. Mas uma foto no treino durante esta semana, com Borasi participando da atividade, chamou a atenção dos torcedores, sobre sua permanência no clube.

A equipe de O Liberal conversou com uma fonte interna do Paysandu, que informou que Borasi segue treinando no clube bicolor, porém, vai cumprir seu contrato e deixar o Papão. A atitude de Borasi não agradou a diretoria bicolor, que vai fazer o jogador encerrar o tempo de vínculo com o clube em atividade. A informação é que o término do contrato de Borasi com o Paysandu encerra no final desde mês de junho.

Borasi pediu para não viajar, momentos antes do embarque para a partida contra o Cuiabá-MT e estava em negociação com o clube para uma possível renovação contratual, com bases salariais acertadas, mas voltou atrás e decidiu não ficar no clube paraense.

O jogador de 27 anos, pertence ao Sarmiento de Junín, da Argentina e estava emprestado ao Paysandu desde o ano passado, quando chegou ao clube no meio do Campeonato Brasileiro da Série B. Pela equipe bicolor, Borasi realizou 39 partidas, marcou cinco gols, deu duas assistências e conquistou o título da Copa Verde 2025.

Enquanto Borasi treina, o Paysandu tenta se livrar da má fase na Série B. O Papão pega o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (13), às 21h35, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também Rádio Liberal +.