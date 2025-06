Paysandu ofereceu grande reajuste salarial para manter Borasi no clube; saiba detalhes

Os torcedores bicolores foram pegos de surpresa com a notícia de que o argentino Benjamín Borasi deixaria o Paysandu. Conforme informações repassadas por uma fonte ligada ao clube, a diretoria também não esperava a negativa do jogador, que recusou uma proposta salarial quase quatro vezes maior do que seu salário atual na equipe.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo as informações, o Paysandu havia atendido a todos os pedidos de Borasi para a renovação. Desta vez, o contrato seria em definitivo, com duração de três anos e salário em torno de R$ 120 mil. Além disso, o atacante ainda receberia uma quantia em dólar referente à negociação com o San Martín San Juan, da Argentina, clube que detém seus direitos econômicos.

No entanto, próximo de fechar o acordo, o jogador teria recuado e negado a proposta. O atacante, inclusive, não viajou com o elenco para o duelo contra o Cuiabá-MT, válido pela 11ª rodada da Série B, que ocorre na próxima sexta-feira (6).

VEJA MAIS

Borasi disputou 23 jogos pelo Papão nesta temporada, sendo oito na Série B, e marcou dois gols. O argentino chegou ao Bicola em 2024 como uma das apostas da diretoria em jogadores estrangeiros. Foi um dos poucos que se destacaram e chegou a renovar para 2025. Contudo, a equipe bicolor tem enfrentado dificuldades nesta temporada, com resultados abaixo do esperado.

Apesar das conquistas da Supercopa Grão-Pará e da Copa Verde, no Brasileirão — principal competição do ano — o time ainda não correspondeu. Em 10 partidas, o clube acumula seis derrotas e quatro empates, amargando a lanterna da tabela.

A possível saída de Borasi representa mais um baque para o Paysandu, que também não contará com Nicolas para a sequência do campeonato. Além deles, o meia Giovanni pediu para deixar o clube.

O destino do argentino ainda não está definido, mas ele teria sido sondado por equipes da Série B, como CRB-AL e Criciúma-SC, e pode seguir no futebol brasileiro.

Enquanto isso, o Papão anunciou três reforços na manhã desta quinta-feira (5): o atacante Petterson, o zagueiro Thiago Heleno e o meia-atacante Wendel.