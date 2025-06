Paysandu publica vídeo emocionante de despedida para Nicolas

O Paysandu publicou, na noite desta quinta-feira (5), um vídeo de despedida para o atacante Nicolas, terceiro maior artilheiro do clube neste século, com 67 gols em 183 jogos. Ídolo recente da torcida e apelidado carinhosamente de “Cavani da Amazônia”, o jogador encerrou sua segunda passagem pelo Papão com o total de seis títulos conquistados.

Na publicação nas redes sociais, o clube agradeceu pela trajetória e exaltou a importância do atacante. “Hoje nos despedimos de Nicolas, terceiro maior artilheiro do clube neste século. Foram 67 gols em 183 jogos, com seis títulos conquistados. Vivemos uma linda payxão em todos esses anos, Cavani da Amazônia. A história foi muito bem escrita. Obrigado por tudo!”

No vídeo, Nicolas fez um discurso emocionado, pedindo desculpas pelos momentos difíceis e agradecendo pelo apoio recebido. “Gratidão a todos, espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira, pouquinho que seja, pode ter certeza que vocês contribuíram muito pra minha vida, tanto pessoal como profissional, vou carregar todos vocês no meu coração, vou torcer por cada um de vocês”, disse o atacante.

O camisa 9 também se desculpou. “Desculpe se fiz alguma coisa pra alguém que não tenham gostado, me perdoem do fundo do meu coração, mas o objetivo sempre foi ajudar a agregar”.

Por fim, desejou sorte ao clube: “Espero que a gente saia logo dessa situação, o clube não merece, vocês não merecem, as pessoas que aqui vão ficar não merecem. Porque os profissionais mudam a todo o momento, mas as pessoas de dentro do clube permanecem”.

Repercussão com torcedores

A repercussão foi imediata entre os torcedores. Muitos agradeceram ao ídolo, outros fizeram críticas à fase recente do atacante, que não vinha bem na temporada. Dos 10 gols que marcou em 2025, apenas um foi na Série B; os outros foram anotados no Parazão, Copa Verde e Super Copa Grão Pará — competições de nível técnico mais baixo.

Nicolas se despediu do elenco bicolor antes do jogo contra o Criciúma, na última segunda-feira (2), na Curuzu, onde o Papão perdeu por 1 a 0 e se afundou ainda mais na lanterna da Série B, com apenas quatro pontos e nenhuma vitória após 10 rodadas.

Nos comentários da publicação do clube, a divisão de opiniões ficou clara. “Obrigado Nicolas, por ter representado tão bem essa camisa. Que história linda viveu em nosso time. Obrigado pelos seus gols, títulos e principalmente pela alegria que sempre demonstrou em vestir essa camisa. Muito sucesso, Cavani da Amazônia”, disse o torcedor Rogério Costa.

“Valeu Nicolas, mas sua segunda passagem foi uma decepção em termos de Série B!!!!”, disse o seguidor Heron Jr.

Outros tentaram equilibrar a análise, como Orlando: “Não vinha bem principalmente na Série B. Mas já foi muito importante. Muito obrigado e sucesso. Como diria HDA, vida que segue feliz”.

Matheus Oliveira também ponderou: “Vamos lá galera. Nicolas não vinha em boa fase e esse foi o melhor caminho a seguir. Porém, não podemos deixar de citar que ele sempre honrou a nossa camisa, nunca faltando com respeito e sempre tentando fazer o seu melhor pelo clube. Portanto, obrigado por tudo e sucesso!”

Álvaro Luiz completou: “Honrou o manto bicolor, é identificado com o clube e com a torcida, mas encerrou o ciclo e que Deus o abençoe.”

Nicolas é mais um a deixar o elenco, que recentemente perdeu também Giovanni (transferido para o CRB), Cavalleri, Kauã Hinkel, Espinoza e Borasi — este último recusou proposta de renovação e pediu para sair.

Sem seu principal artilheiro do século, o Paysandu volta a campo nesta sexta-feira (6), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B, ainda em busca da sua primeira vitória na competição.