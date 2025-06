CRB-AL rescinde contrato com atacante cotado no Paysandu

O CRB-AL rescindiu o contrato com o atacante David da Hora na última quinta-feira (5), que pode vir para o futebol paraense. Conforme informações do GE de Alagoas, o jogador está negociando com o Paysandu e deve ser anunciado pelo Papão nos próximos dias.

Aos 25 anos, David é atacante e pode atuar como centroavante. Ele chegou ao CRB no início da temporada, disputou 15 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. Na Série B, atuou em cinco partidas e balançou a rede uma vez.

Segundo as informações, David da Hora já estaria em Belém, passando por avaliações médicas e físicas para assinar com o Papão. O atacante pertence ao Coritiba-PR e pode ser emprestado até o fim da temporada.

Vale destacar que o Paysandu teve dois desfalques importantes no ataque: com pouco rendimento na equipe, Benjamín Borasi e Nicolas pediram para deixar o clube. Assim, o Papão corre atrás de reforços nesta curta janela de transferências.

Até o momento, o Bicola já anunciou três reforços: o zagueiro Thiago Heleno, o meia-atacante Wendel e o atacante Petterson.

David da Hora é cria da base do Vitória-BA e tem passagens por Fortaleza-CE, Juventude e Coritiba-PR. Sua melhor temporada como profissional foi em 2021, quando fez 59 jogos, marcou 11 gols e deu cinco assistências com a camisa do Leão da Barra.

A rescisão do jogador com o Galo da Praia já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Paysandu tem até a próxima terça-feira (10), quando se encerra a janela internacional, para assinar contratos e regularizar atletas.

O clube bicolor segue no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B. Mesmo com o tempo curto, a diretoria decidiu investir em novos jogadores por conta da atual situação da equipe, que amarga a zona de rebaixamento. A ação é uma tentativa de reforçar o elenco e impulsionar uma reação no campeonato.