Após deixar o Paysandu, Nicolas é apresentado pelo Criciúma, rival do Papão na Série B; vídeo

O atacante Nicolas, ídolo do Paysandu e que deixou o clube nesta semana, foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (6) pelo Criciúma-SC, rival bicolor na Série B. Em vídeo publicado nas redes sociais da equipe carvoeira, Nicolas diz estar feliz em retornar ao clube catarinense.

Nicolas deixou o Paysandu e se despediu do elenco do Papão na última segunda-feira (2). O jogador encerrou a sua segunda passagem pelo clube alviceleste de forma não tão legal com o torcedor, que fez críticas ao atleta pelo momento ruim na Série B.

O atacante em toda a sua trajetória esteve em campo em 183 partidas defendendo o manto bicolor e marcando 67 gols, alguns deles marcantes, principalmente nos clássicos contra o Remo, além de ter conquistado seis títulos pelo Papão. Nicolas é o terceiro maior artilheiro do Paysandu no século, atrás de Robgol e Zé Augusto, além de ser o maior artilheiro do clássico Re-Pa no século e o maior goleador da Copa Verde.

Nicolas chegou e já treinou no time catarinense (Celso da Luz | CEC)

O jogador retorna ao Criciúma, após oito anos. Nicolas defendeu as cores do clube carvoeiro na temporada 2018, com 19 partidas disputadas e um gol marcado.