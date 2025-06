Ainda sem anúncio oficial, Claudinei Oliveira já veste a camisa do Paysandu contra o Cuiabá

Mesmo sem confirmação oficial por parte do Paysandu, o técnico Claudinei Oliveira já dá sinais claros de que será o novo comandante bicolor. Na noite desta sexta-feira (6), ele foi flagrado usando o uniforme do clube enquanto acompanhava a partida contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A presença do treinador no estádio, trajando o material esportivo do Papão, reforça a expectativa de que seu anúncio deve acontecer nas próximas horas. Claudinei foi a escolha da diretoria após a demissão de Luizinho Lopes, oficializada na última segunda-feira, após a derrota para o Criciúma, por 1 a 0, na Curuzu.

O time está sendo comandado nesta rodada pelo auxiliar Sandro Forner, mas a presença de Claudinei nos bastidores indica que ele já começa a observar de perto o elenco que terá em mãos na tentativa de tirar o Paysandu da lanterna da Série B.