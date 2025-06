Remendado e pressionado, Paysandu aposta em nova dupla de ataque contra o Cuiabá; veja a escalação

O Paysandu vai a campo nesta sexta-feira (6), com um time recheado de mudanças e improvisações para enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 21h35, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com apenas 4 pontos somados em 10 jogos, o Papão tenta, mais uma vez, conquistar sua primeira vitória no torneio. E fará isso com um elenco bastante modificado, sob o comando do auxiliar-técnico Sandro Forner.

A principal novidade está no setor ofensivo. Sem Nicolas e Borasi, que deixaram o clube nesta semana, quem assume a missão de marcar gols é a nova dupla formada por Marcelinho e Jorge Benítez. Eles terão o apoio de Marlon, que ganha uma chance entre os titulares escolhido por Forner.

Ainda no ataque, Rossi, agora com a braçadeira de capitão, será o elo entre os volantes Leandro Vilela e Matheus Vargas e o setor ofensivo. A faixa no braço era usada até a rodada passada por Nicolas, um dos principais nomes da equipe até então.

O setor defensivo também passa por ajustes forçados. No gol, Gabriel Mesquita será o titular depois da lesão de Matheus Nogueira na derrota para o Criciúma, por 1 a 0, na Curuzu. Na zaga, o jovem Luan Freitas ganha sua primeira oportunidade entre os onze iniciais e formará dupla com Joaquín Novillo. O uruguaio Quintana e Maurício Antônio, que vinham sendo titulares, também estão lesionados.

As laterais refletem o momento difícil vivido pelo clube. Com o elenco reduzido, PK será improvisado na direita, enquanto Reverson atua pela esquerda.

Com tantas mudanças, o time que vai a campo nesta sexta está longe de ser o ideal, mas o grupo tenta se apoiar na superação para dar fim ao jejum de vitórias e iniciar a recuperação na Série B. O Paysandu entra em campo com Gabriel Mesquita, Reverson, Luan Freitas, Joaquín Novillo, PK, Leandro Vilela, Matheus Vargas, Marlon, Rossi, Marcelinho e Jorge Benítez.

