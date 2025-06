Paysandu perde de novo e se atola na lanterna da Série B

Com um time cheio de improvisos, o Paysandu bem que tentou se segurar, mas foi dominado e perdeu para o Cuiabá nesta sexta-feira (6), em partida disputada na Arena Pantanal. Após diversas chances perdidas ao longo do jogo, o Dourado conseguiu chegar a vitória aos 37 do segundo tempo, com Lucas Mineiro. O Papão estaciona nos 4 pontos e agora se prepara para pegar o Botafogo (SP), na próxima sexta-feira (13), no Mangueirão.

1º TEMPO

A primeira parte do jogo foi marcado pelo domínio do time da casa e pelas defesas providenciais do Papão. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Mesquita quase se complicou ao demorar para sair jogando e viu Max chegar pressionando. Pouco depois, Derik Lacerda cabeceou por cima e deu o tom do que seria os primeiros 45 minutos.

Com maior posse de bola — chegou a ter 65% aos 20 minutos — o Cuiabá buscava o ataque principalmente pelo lado direito. Aos 15, Derik Lacerda teve a melhor chance até então: recebeu lançamento de Edu, ganhou da marcação, driblou Gabriel, mas parou em corte salvador de Luan Freitas em cima da linha.

O Paysandu até se esforçou para reagir com transições pucadas por Rossi e por chutes de longa distância, primeiro com Marcelinho e depois com Marlon, mas sem precisão. Aos 26, Juan Christian recebeu livre na área e finalizou forte, mas Gabriel Mesquita fez boa defesa. Pouco depois, Luan Freitas apareceu novamente para travar mais uma finalização de Derik.

A reta final teve nova reclamação de pênalti de Edu, que não foi marcada, e um gol anulado de Mateusinho aos 45, após revisão do VAR. No último lance, Max quase abriu o placar, mas Luan Freitas apareceu mais uma vez para evitar.

2º TEMPO

No segundo tempo, o Cuiabá seguiu com amplo domínio e quase abriu o placar logo no início, em cabeçada de Derik Lacerda que obrigou Gabriel Mesquita a fazer grande defesa. O Paysandu pouco criou e apostou nas poucas bolas paradas que teve a seu favor, levando perigo apenas aos 14 minutos, em cabeceio de Novillo que saiu pela linha de fundo.

Com 70% de posse de bola aos 15 minutos, o Cuiabá pressionava, e Derik voltou a assustar em nova cabeçada, desta vez salva em cima da linha por PK, que saiu sentindo o joelho logo depois. Em seguida, o Paysandu tentou responder em contra-ataque puxado por Marcelinho, que finalizou em cima da zaga.

Após os 25 minutos, o ritmo do Cuiabá caiu, mas a equipe seguiu criando. Aos 33, Derik Lacerda voltou a levar perigo em mais uma jogada aérea. O gol do Dourado saiu aos 40, quando Lucas Mineiro, que havia acabado de entrar, chutou forte da entrada da área e venceu Gabriel Mesquita.

O Paysandu promoveu as estreias de Petterson e Wendel, que pouco apareceram. No último lance, Petterson teve a chance do empate, cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou. Fim de jogo: 1 a 0 para o Cuiabá e Papão segue na lanterna, com apenas 4 pontos em 11 jogos e o pior ataque da competição.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Paysandu

Série B

Arena Pantanal



Arbitragem

Árbitro: Marcello Ruda Neves

Assistente: Lucas Costa Modesto

Assistente 2: Lehi SOusa

Quarto Árbitro: Eleniel Benedito da Silva

Cartões amarelo: Leandro Vilela (Paysandu), Marlon (Paysandu), Juan Christian (Cuiabá), Guilherme Mariano (Cuiabá), Wendel (Paysandu)

Gols: Lucas Mineiro

Público: 3789 pagantes

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Guilherme Mariano, Alan Empereur, Leo Ataíde (Marcelo Henrique); Denilson (Jadson), De Lucca, Max (David); Derik Lacerda, Edu Júnior (Alisson Safira), Juan Christian (Lucas Mineiro). Técnico: Guto Ferreira

Paysandu: Gabriel Mesquita, Reverson, Luan Freitas, Joaquín Novillo, PK (Edilson), Leandro Vilela, Matheus Vargas, Marlon (Arthur Monteiro), Rossi, Marcelinho (Petterson) e Jorge Benítez (Wendel). Técnico: Sandro Former (Interino)