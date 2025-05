Árbitro dá gol para Nicolas e atacante volta a marcar na Série B depois de 24 jogos

O Paysandu perdeu para o Novorizontino-SP no último final de semana, em mais uma rodada da Série B. A partida ocorreu um fato curioso, o gol do Papão, que na transmissão foi visto e assinalado pelo jogador André Lima, foi creditado pelo árbitro ao atacante Nicolas, que assim, colocou um ponto final no jejum de gols em jogos na Segundona.

Após 24 partidas disputadas na Série B do Brasileiro (juntando os jogos do ano passado e desta temporada), Nicolas voltou a marcar. Dessa vez, o “Cavani da Curuzu”, não deu a flechada tradicional nas comemorações em seus gols. Isso porque o gol, que saiu do chute de André Lima, foi comemorado pelo meio-campista bicolor. Mas na súmula, o árbitro Fábio Augusto Santos Sá Júnior (BA), deu o gol para Nicolas, aos 12 minutos do primeiro tempo.

Súmula do jogo contra Novorizontino e o gol dado pelo árbitro ao atacante Nicolas (Reprodução / Documentos / Site CBF)

Fim do jejum de quase um ano

Com o gol marcado, Nicolas chegou ao gol de número 67 com a camisa do Paysandu. O atacante bicolor voltou a marcar na Série B, depois de quase um ano. A última vez em que Nicolas tinha feito um gol pelo Paysandu no Campeonato Brasileiro foi no dia 12 de julho, na vitória de 2 a 1 diante do Ceará-CE, na Curuzu.

Nicolas vem sofrendo bastante com as críticas da torcida, que pega no pé do jogador pela falta de gols em jogos ditos “grandes”, principalmente nas partidas da Série B. O jogador é uma das referências do Paysandu nos últimos anos, mas a relação com parte da torcida vem sofrendo um desgaste e a permanência do atleta na Curuzu pode ser encurtada, já que o presidente bicolor, Roger Aguilera, não descarta sua saída na próxima janela de transferência.