Depois de mais de três meses, Paysandu volta a jogar na Curuzu contra o Criciúma pela Série B

Após mais de três meses fechado para reformas, o Estádio da Curuzu será novamente palco de uma partida do Paysandu. A reestreia acontece na próxima segunda-feira (2), às 21h, contra o Criciúma, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O retorno dos jogos na Curuzu é uma das apostas da diretoria bicolor para tentar encerrar o jejum de vitórias na competição. O Papão está na lanterna, com apenas 4 pontos em 9 jogos.

Inicialmente marcada para o Mangueirão, a partida teve o local alterado a pedido do clube bicolor e com aval da Diretoria de Competições da CBF. A mudança atende à expectativa da torcida e da própria equipe, que vê na Curuzu um trunfo para pressionar os adversários com a tradicional atmosfera do estádio.

Agora, os olhos se voltam para os próximos passos fora das quatro linhas. Em breve, o Paysandu vai divulgar informações sobre a venda de ingressos, gratuidades, portões de acesso e demais detalhes para o torcedor.