Nicolas chega ao 'limite de jogos' na Série B e pode deixar o Paysandu

A janela de transferência vai abrir no próximo dia 2 de julho e o atacante Nicolas, do Paysandu, pode estar deixando o clube. O presidente do Papão, Roger Aguilera, informou que existe a possibilidade de negociação do atleta, que, já chegou ao limite de jogos na Série B, para que tenha negociação na mesma Divisão.

Nicolas realizou oito partidas pelo Paysandu na Série B, número limite que um atleta pode fazer por um clube e se transferir para outra agremiação dentro da Série B. Caso o atacante volte a jogar pelo Paysandu, ele “queima” uma oportunidade de ser negociado para clubes da Série B e ficaria disponível apenas para equipe das Séries A, C e D, além de futebol internacional.

Todas essas questões estão sendo analisadas pela diretoria do Paysandu e seu executivo, Carlos Frontini, que já possui uma lista de atletas que deverão deixar o Papão nos próximos dias, além de recolocar jogadores no mercado emprestando para outras agremiações. Nicolas recebeu sondagens de clubes e sua saída não está descartada, segundo o presidente do clube, Roger Aguilera.

O atacante Nicolas recebeu proposta do América-MG, na última janela de transferência. O clube mineiro teve interesse no jogador, negociou com o Paysandu e com o atleta bases salariais e rescisão, porém, a negociação não tinha tempo hábil para concretizar, com Nicolas tendo que ficar sem jogar.

Nicolas enfrenta má fase vestindo a camisa bicolor

Caso o jogador bicolor seja negociado nesta janela de transferência, Nicolas encerra sua segunda passagem pelo Paysandu e tendo feito sua última partida com o manto alviceleste, na derrota para o Novorizontino-SP, por 3 a 1 e sendo o autor do gol do Papão no revés.

Bastante criticado pela torcida do Paysandu, Nicolas terminou o Parazão como artilheiro, mas os gols, que tanto fizeram a alegria do torcedor bicolor, não saíram atuando na Série B, com isso parte da torcida o chamam de “artilheiro de jogos pequenos”. Com a camisa do Paysandu, Nicolas fez até aqui 183 jogos e balançou as redes adversárias 67 vezes, além de ter conquistados dois títulos do Parazão, dois da Copa Verde e uma Supercopa Grão-Pará.