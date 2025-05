Roger Aguilera: Paysandu antecipou receitas desse ano para pagar dívidas de 2024

O presidente do Paysandu esteve na Curuzu para uma coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (26). Em um bate-papo com os cronistas, Roger Aguilera e o executivo de futebol, Frontini, conversaram e tiraram dúvidas. Questionado, o mandatário bicolor informou que as contas no Papão não estão fechando e que em 2024 foi preciso antecipar receitas destinadas para a atual temporada, visando arcar com compromissos com o elenco e comissão técnica, pela permanência do clube na Série B.

Muitos atletas e membros da comissão já não estão mais no Paysandu, porém, o Papão da Curuzu teve que “trazer” essa dívida para esse ano. O presidente Roger Aguilera ainda informou que vai realizar isso novamente.

“No ano de 2025 tivemos algumas receitas que foram antecipadas no final de 2024, para poder honrar muitos compromissos e terei que fazer isso no ano que vem [antecipar receita de 2026], para poder honrar os compromissos de 2025. Precisamos de recursos neste momento para poder contratar e mandar embora alguns atletas, em que muitos o Frontini está conversando para anos posicionarmos”, disse.

Aguilera falou que gostaria que o Paysandu tivesse uma receita maior, com uma folha salarial que ultrapassasse os milhões, porém, o presidente bicolor afirmou que não é possível, mas que o clube será agressivo nas próximas janelas.

“Pagamos muitas contas do passado e vamos continuar pagando sempre, agora avançamos na Curuzu, no CT [Centro de Treinamento] e sempre com união de todos no clube. A parte financeira pesa, pois queria ter uma folha de R$ 3 milhões, um orçamento maior", explicou.

"Seremos mais agressivos [nas janelas], o momento em que estamos passando, mesmo olhando o lado financeiro, mas temos que sair da casinha e buscar alternativas para respirarmos na competição”, comentou o atual mandatário bicolor.

Situação difícil na Curuzu

Roger Aguilera era vice-presidente do Paysandu na gestão passada, que rinha como presidente Maurício Ettinger. O Paysandu é o atual lanterna da Série B do Brasileiro com 4 pontos em 27 disputados. O Papão é o único clube na Segunda Divisão que ainda não venceu na competição e o risco de rebaixamento é grande.