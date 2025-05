'Posso apontar vários erros e várias desculpas', afirma Roger Aguilera sobre situação do Paysandu

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26), o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, e o executivo de futebol Carlos Frontini comentaram a situação do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Aguilera admitiu que o desempenho do time está aquém do esperado e prometeu reforços para o elenco.

“Na verdade, o erro é sempre do presidente. Nós identificamos os erros no futebol e fizemos a mudança com a chegada do Frontini, mas o trabalho dele só vai ter efeito agora. Precisamos ir fortes no mercado, mas também consertar o elenco enxuto”, disse o dirigente.

O presidente também citou que a paralisação do Campeonato Paraense afetou a preparação do clube, mas afirmou que o foco agora é total na Série B. “Passamos por tudo isso. Agora só temos a Série B, mas estamos numa condição abaixo do que esperávamos”, declarou.

Aguilera evitou responsabilizar o técnico pelo desempenho ruim e defendeu a continuidade do trabalho. “Posso apontar vários erros e várias desculpas, mas já passou da hora de usar essas desculpas. Estamos desde março sem uma semana cheia de trabalho. Seria até incoerente mandar o técnico embora agora”, completou.

