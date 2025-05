Série B: Remo vê chances de acesso caírem; risco de queda do Paysandu aumenta

A derrota do Paysandu para o Novorizontino-SP na nona rodada da Série B complicou ainda mais a situação do clube. O Papão afundou na lanterna da tabela do campeonato e viu suas chances de rebaixamento aumentarem, conforme dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Segundo a atualização mais recente, o Paysandu tem 62% de chances de ser rebaixado para a Série C. Na rodada anterior, o time bicolor tinha pouco mais de 53%. Athletic-MG (55,3%), Criciúma-SC (53,6%) e Volta Redonda-RJ (40,4%) completam a zona dos mais ameaçados de queda.

Do outro lado, o Remo também viu suas chances de rebaixamento aumentarem em uma semana. Na oitava rodada, o Leão Azul tinha 1,9% de probabilidade de retornar à Série C. Na nona, o número subiu um pouco, para 2,7%. Ainda assim, a porcentagem é pequena e, em comparação com o rival, o cenário é consideravelmente melhor.

Sobre a possibilidade de acesso, o estudo mostrou uma queda nas projeções para ambas as equipes. O Remo ainda é o segundo time com mais chances de subir, com 37%. O Goiás, líder do campeonato, tem 61,6%. Na rodada anterior, o Leão Azul tinha 46,8% de chance de chegar à Série A.

O clube azulino empatou com o Volta Redonda em casa no último sábado (24). Até então, o time tinha 100% de aproveitamento nas partidas no Mangueirão. Apesar disso, a equipe segue invicta e é vice-líder do campeonato, com 17 pontos.

Já o Paysandu tem apenas 1,1% de probabilidade de acesso à primeira divisão. O Bicola é o clube com a menor projeção do estudo. Na oitava rodada, o time tinha 1,9% de chance. Último colocado no campeonato, o Papão ainda não conseguiu se encontrar e amarga resultados negativos na disputa. A equipe é a única que ainda não venceu na Série B e soma apenas quatro pontos.

Conforme o levantamento, para que um time tenha poucas chances de rebaixamento, é necessário conquistar ao menos 46 pontos. Com essa pontuação, a chance de queda é inferior a 1%. Já com 45 pontos, média dos últimos anos, a probabilidade é de 2,6%.

Vale destacar que os números do Departamento de Matemática da UFMG são atualizados ao final de cada rodada. As probabilidades são calculadas com base na análise de dados, desempenho das equipes durante o campeonato e outros fatores. Assim, ao longo da competição, com possíveis evoluções ou quedas de rendimento dos times, os cálculos são refeitos e as porcentagens, ajustadas.

Agenda

Na 10ª rodada, o Remo enfrenta o CRB-AL fora de casa, no domingo (1º). Já o Paysandu recebe o Criciúma na segunda-feira (2), na Curuzu, às 21h.