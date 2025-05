Criciúma pega o Paysandu e time catarinense possui jogadores ex-Leão e Papão no elenco; veja a lista

Na próxima segunda-feira (2), o Estádio da Curuzu, em Belém, receberá o confronto entre Paysandu x Criciúma-SC, pela 10ª rodada da Série B. O jogo é considerado a “partida dos desesperados”, já que reúne o Paysandu, atual lanterna da competição, contra o Criciúma, vice-lanterna. O adversário do Papão possui no elenco atletas que vestiram as camisas do Remo e do próprio clube bicolor.

O confronto entre Papão e Tigre pode marcar reencontros na Curuzu. O Criciúma possui atletas que até bem pouco tempo vestiam a camisa do Paysandu, sendo um deles conquistou título este ano.

O goleiro Alisson, de 29 anos, defendeu o Paysandu por apenas dois jogos na atual temporada. Alisson foi contratado pelo Papão para compor elenco e foi campeão da Supercopa Grão-Pará no início do ano, sendo o goleiro da decisão, mas, após receber proposta para retornar ao time Carvoeiro e aceitou. Nesta temporada o jogador ainda não atuou pela equipe catarinense.

Goleiro Alisson em treinameno no CT do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Meia Matheus Trindade, de 29 anos, também vestiu a camisa do Papão. O jogador esteve em Belém atuando pelo Paysandu no ano passado, quando fez 12 partidas pelo clube paraense, todas elas pela Série B.

Matheus Trindade com a camisa do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Atacante Werik Popó, de 23 anos já jogou no futebol paraense e hoje defende o Criciúma. Popó jogou pela equipe do Águia de Marabá na temporada 2021. Foram cinco partidas pelo Azulão marabaense, todas pelo Parazão.

Werik Popó atuando em Belém contra o Remo, pela Copa do Brasil (Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma)

O atacante Neto Pessoa é mais um que atuou em Belém. O jogador defendeu as cores do Remo em 2021, atuando em 15 partidas e marcando 10 gols. Neto Pessoa conquistou o título da Copa Verde pelo Leão, mas acabou rebaixado para a Série C no mesmo ano.

Neto Pessoa foi artilheiro do Remo em 2021 com 10 gols (Cristino Martins / O Liberal)

Paysandu x Criciúma duelam pela Série B no Estádio da Curuzu, em Belém, na próxima segunda-feira (2), ás 21h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.