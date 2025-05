Marcos Braz, ex-vice do Flamengo, deve ser novo executivo de futebol do Remo após saída de Papellin

O Remo já tem um nome na "agulha" para substituir o executivo de futebol Sérgio Papellin, que deixou o clube nesta sexta-feira (30). É o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás. A informação foi confirmada pelo advogado Alexandre Paiva, procurador do dirigente no estado, em entrevista exclusiva ao programa Liberal+ Notícias.

"Falta apenas a formalização da proposta por parte do clube, mas está tudo apalavrado. Ele está 99% certo no Remo", disse Alexandre em entrevista ao apresentador do Liberal+ Notícias, Abner Luiz.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o staff do dirigente para saber detalhes sobre uma possível proposta. Apesar de não confirmar números, pessoas próximas a Braz disseram que ele vê com bons olhos um acerto com o Leão. Um dos pontos citados que encaminham o negócio é o fato dele ter uma boa relação com jogadores e dirigentes do clube, além de gostar do Pará.

