Técnico do Remo prevê jogo duro fora de casa: 'Vai ser muito difícil. Eu conheço bem o CRB'

Neste domingo (1º), o Remo enfrenta o CRB-AL no estádio Rei Pelé, às 18 horas, em Maceió. O jogo é válido pela 10ª rodada da Série B, e coloca na mesma arena dois times que brigam nas primeiras posições da competição. O Leão Azul tem maior vantagem, por estar na vice-liderança, enquanto o Galo de Campina vem mais abaixo, em oitavo lugar.

Ainda em Belém, o técnico Daniel Paulista conversou com a imprensa sobre o desafio e deu suas impressões de um adversário bem conhecido por ele. Afinal de contas, Paulista esteve no comando do CRB nas últimas três temporadas e trabalhou com boa parte do atual elenco. Para ele, será um duelo encardido, um teste de fogo para um Remo que deseja andar no topo até o fim da Série B.

"O jogo vai ser muito difícil. Eu conheço bem o CRB. Eles vêm muito bem e a classificação contra o Santos mostrou isso. O CRB classificou com autoridade e isso mostra a capacidade do time, com um bom treinador, que tem jogadores que já trabalharam comigo, com o Gegê, Segóvia", avaliou o técnico azulino.

"Eles têm um bom setor defensivo. É um jogo com equipes muito próximas, um jogo complicado, mas acredito no nosso potencial e naquilo que estamos fazendo na competição", disse Daniel Paulista.

Por se tratar de um jogo fora de casa, com a pressão da torcida adversária, o treinador azulino quer o time mais atento e bem armado ofensivamente, ainda que o grupo tenha tido alguns desfalques recentemente, como o atacante Janderson, o volante Caio Vinícius e o meia PH. Paulista, no entanto, garante que o Remo vai bem estruturado, diferente da partida contra o Volta Redonda, na última rodada, onde o Remo, por pouco, não saiu de campo derrotado.

"Na última partida foi um caso de reconhecer que não era o Remo que vinha atuando. Uma atuação coletiva que não funcionou. Não conseguimos ter qualidade e fazer o jogo fluir. Cada partida tem sua história e agora vamos enfrentar o CRB que também está bem na competição, classificado na Copa do Brasil, uma equipe de qualidade. A análise sempre ocorre. Da mesma forma eles estão se preparando lá para enfrentar o Remo", conclui.