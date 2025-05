Remo tem a maior torcida da Série B em 2025 e está entre os 15 maiores públicos do país

O Clube do Remo tem a maior média de público pagante na série B do campeonato brasileiro em 2025, com média de 21.067 pagantes por jogo, segundo dados do site de estatísticas Sr. Goool. Esses números deixam o leão com a 14° colocação no ranking geral de público entre todas as séries do Brasileirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Paysandu ocupa a 21ª posição no ranking de público, com uma média de 13.194 ingressos vendidos por partida em casa. O Santa Cruz, que disputa a Série D, se destaca na 11ª colocação, com uma média de 24.784 torcedores por jogo.

Leão supera rivais em público e renda

Segundo o levantamento, a renda bruta de bilheterias do Remo totaliza R$ 3,8 milhões (com lucro de R$ 2,3 milhões), enquanto o Paysandu arrecadou R$ 1,3 milhão em renda bruta e R$ 635 mil de renda líquida. No ranking, o Leão tem a 13° maior renda de bilheterias do Brasil, na frente de clubes como Fortaleza, Ceará, Cuiabá, Bragantino, entre outros.

Na série B, em 5 jogos como mandante, o Remo teve um total de 105.337 torcedores pagantes até o momento, o número deve seguir crescendo já que o Leão jogará no Mangueirão pelo resto da temporada 2025.

Em 2024, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, apontou que o Leão Azul é o time da região Norte com o maior número de torcedores do país. A equipe azulina aparece na lista com 4% das respostas, enquanto o Bicola figura com apenas 2%.

Em agosto do mesmo ano, a pesquisa Pulso do Torcedor 2024 divulgou os dados anuais e mostrou que o clube azulino tinha o maior número de torcedores da região Norte. Considerando todos os times citados, o Remo tinha 0,7% dos torcedores brasileiros, ficando na 21ª colocação geral, enquanto o Bicola figurou no 22º lugar, com 0,6%.

VEJA MAIS

Próximos jogos

Na 10° rodada da série B 2025, o Remo vai até Maceió enfrentar o CRB, no domingo (1°) as 18h no estádio Rei Pelé. Já o Paysandu enfrenta o Criciúma, na segunda-feira (2) as 21h na Curuzu. Esse será a primeira partida do Papão na Curuzu desde fevereiro.





*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)