Red Bull Bragantino vence Vasco em São Januário e assume a liderança do Brasileirão

Após boa partida e classificação na Copa Sul-Americana, o Vasco voltou a oscilar. Neste sábado, o time recebeu o Red Bull Bragantino em São Januário, no Rio, e foi dominado pelo adversário, perdendo por 2 a 0, com direito ao gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido pela 11ª rodada da competição e terminou com muitas vaias dos mais de 14 mil torcedores.

Esta foi a segunda derrota seguida do Vasco no Brasileirão, que tinha perdido para o Fluminense, por 2 a 1, na rodada anterior. Com sete derrotas, é o time que mais perdeu, ao lado do lanterna Sport. Os cariocas seguem com dez pontos, bem perto da zona de rebaixamento.

A derrota também foi a primeira do Vasco em São Januário. O time não perdia em seu 'Caldeirão' desde novembro de 2024, quando sofreu 1 a 0 para o Internacional. Também foi a primeira vez que o Red Bull Bragantino conseguiu vencer no local.

O time paulista, que já vinha de vitória por 1 a 0 diante do Juventude, venceu a segunda seguida. O time alcançou 23 pontos e assumiu provisoriamente a liderança, ultrapassando Palmeiras (22), Flamengo (21) e Cruzeiro (20), que jogam no domingo.

Conhecido por sua força em São Januária, o Vasco sofreu um gol relâmpago. Com um minuto e 33 segundos, o Red Bull Bragantino abriu o placar. Jhon Jhon cobrou escanteio, Pitta desviou e Guilherme Lopes apareceu na pequena área para completar.

Ele não seria titular, mas entrou no lugar de Pedro Henrique, que sentiu a coxa no aquecimento. Outra curiosidade é que foi o gol mais rápido do Brasileirão até gora, ultrapassando Nuno Moreira, do próprio Vasco, que marcou com 2 minutos e 24 segundos diante do Fortaleza.

O Vasco tentou equilibrar o jogo e chegou com perigo com Rayan, que recebeu na meia-lua e chutou muito forte, mas em cima do goleiro Cleiton. Quem marcou, porém, foi novamente o Red Bull Bragantino. Vinicinho fez boa jogada na direita e cruzou para Isidro Pitaa. Ele dominou com o peito e chutou de primeira, no cantinho, para ampliar aos 33 minutos.

Nos minutos finais, o Vasco exerceu pressão. Após cobrança de falta de Coutinho, João Victor finalizou no travessão. Depois, Vegetti recebeu na marca do pênalti, dominou e chutou forte, mas a bola explodiu no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco tentou buscar o ataque, mas encontrava poucas opções criativas, além de uma sólida marcação do Red Bull Bragantino. Rayan tentava chute forte de fora da área, um deles com muito perigo, mas para fora. Vegetti também era acionado dentro da área com cruzamentos, mas sem tanto perigo. Já o time paulista se mantinha tranquilo e apostava nos contra-ataques para tentar definir o placar.

O time cruzmaltino seguiu no abafa na reta final da partida. Alex Teixeira cabeceou bem no cantinho e Tchê Tchê chutou colocado dentro da área, mas ambas foram bem defendidas por Cleiton. Apesar da pressão vascaína, o placar não se alterou mais.

Os dois times terão um bom tempo de preparação para a 12ª rodada, última antes da paralisação para o Mundial de Clubes. Na quinta-feira (dia 12), às 19h, o Red Bull Bragantino recebe o Bahia no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Um pouco depois, às 21h30, o Vasco visita o São Paulo no MorumBIS, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Adson) e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Loide Augusto). Técnico: Fernando Diniz.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Guilherme Lopes (Nathan Mendes) e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Fabinho), Isidro Pitta (Thiago Borbas) e Vinicinho (Palacios). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Guilherme Lopes, ao um, e Isidro Pitta, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Henrique (Vasco). Cleiton e Palacios (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

RENDA - R$ 1.046.382,00.

PÚBLICO - 14.507 pagantes (14.945 presentes).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).