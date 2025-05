Vice do Conselho do Corinthians revoga decisões que afastaram Augusto Melo da presidência

Augusto Melo afirma que está de volta à presidência do Corinthians. Isso porque a conselheira Maria Angela de Souza Ocampos, que assumiu o Conselho Deliberativo após o afastamento de Romeu Tuma Jr. pela Comissão de Ética, invalidou a reunião de segunda-feira que sacramentou o avanço do processo de impeachment contra o mandatário.

Um vídeo com Maria Angela proferindo a decisão circulou nas redes sociais e em grupos de mensagens de membros do clube. Ele foi gravado pela assessoria de Augusto. A decisão é contestada por Romeu Tuma Jr. À reportagem, ele afirmou se tratar de um golpe.

"Determino, no pleno exercício das minhas funções de presidente do Conselho Deliberativo: 1) a suspensão dos efeitos de todos os atos irregularmente praticados pelo senhor presidente do Conselho Deliberativo, senhor Romeu Tuma Júnior, desde o dia 9 de abril de 2025, data em que foi determinado e se tornou notório o seu afastamento dos exercícios de suas funções, decretando a nulidade inclusive da decisão tomada pelo plenário do Conselho Deliberativo no dia 26 de maio de 2025, relativamente ao afastamento do cargo do senhor presidente da diretoria", diz Maria Angela no vídeo.

Augusto Melo e um grupo de aliados foram até a sala da presidência na tarde deste sábado, na sede do Parque São Jorge, onde Osmar Stábile, que assumiu após o afastamento de Augusto, foi comunicado da decisão. Uma grande confusão foi tomada no local e alguns conselheiros se revoltaram com a decisão. A polícia foi acionada ao local para conter o tumulto.

Romeu Tuma Jr. foi suspenso liminarmente do exercício de suas funções como Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians nesta sexta-feira. A decisão foi tomada em reunião da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo, realizada em 9 de abril de 2025. É nesta decisão que Maria Angela se baseia para assumir o posto e reconduzir Augusto Melo à presidência.

Augusto foi afastado após o Conselho Deliberativo aprovar o avanço do processo de impeachment contra ele por irregularidades no contrato com a Vai de Bet. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro. Ele alega que apenas levou a proposta ao clube, mas não teve relação com os fatos que ocorreram a seguir.