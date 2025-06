Sem rodeios, Daniel Paulista reconhece superioridade do CRB e critica chances perdidas pelo Remo

A derrota que tirou a invencibilidade remista na Série B iria acontecer em algum momento, pelo menos nas palavras do técnico Daniel Paulista. Mas o placar de 2 a 0 para o CRB mostrou algumas falhas que o treinador parece não ter gostado, sobretudo no que diz respeito às chances mais claras e o pênalti desperdiçado por Pedro Rocha, ainda no primeiro tempo da partida.

Sobre os 45 minutos iniciais, Paulista fez uma análise neutra. "Foi um primeiro tempo equilibrado. Fizemos mudanças, algumas por necessidade de lesão, outras por opção técnica de momento. O primeiro tempo foi isso, com boas situações para ambos e o CRB foi efetivo, aproveitando a melhor oportunidade. Nossa equipe teve situações, mas não fez", disse ele, que usou um tom suave para criticar a finalização em campo.

"No segundo tempo fomos superiores, tivemos chances claras e reais de gols, sem contar a penalidade. Infelizmente hoje não mostramos efetividade. É uma derrota dolorida. É claro que em algum momento iria acontecer, sabemos disso, mas que sirva de lição e que os erros ensinam o grupo a melhorar a retomada na posse de bola. Melhorar defensivamente, ser mais ofensivo que o caminho das vitórias voltará".

Daniel Paulista, além de reconhecer que o time não teve competência para marcar, também destacou a atuação do goleiro Matheus Albino, defendendo pelo menos dois lances cruciais, ambos com Pedro Rocha, que poderiam dar ao jogo outro resultado. No mais, ele citou o equilíbrio de pontos na Série B, que acabou levando o Remo para o sexto lugar, mas ainda perto do G4.

"O campeonato é equilibrado. A distância entre as equipes é próxima. Quando você não tem o resultado positivo, acaba caindo na classificação, mas em casa temos que fazer valer o mando, onde somos fortes e buscar a vitória que pode nos levar novamente para o G4", encerra. O próximo jogo do Remo será no domingo (8), contra o Operário-PR, no Mangueirão, às 20h30.