Campanha inicial do Remo na Série B deste ano supera participação em 2021; veja

A Série B 2025 chegou à 10ª rodada com o Clube do Remo somando 17 pontos e ocupando a sexta colocação. A campanha atual supera a de 2021, última participação do clube na competição, tanto em desempenho quanto em números.

O Remo tem até aqui 4 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, com saldo positivo de quatro gols. Em casa, segue invicto. O atacante Pedro Rocha é o artilheiro do campeonato, com seis gols marcados.

Em comparação, na 10ª rodada da Série B de 2021, o Remo ocupava a 20ª e última posição, com apenas 7 pontos conquistados. Naquele ano, o time tinha 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas e saldo negativo de sete gols.

O desempenho de 2025 mostra evolução significativa em relação à campanha anterior e coloca o clube na disputa pelas primeiras posições da tabela.