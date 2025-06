Remo e Paysandu confirmam presença no Brasileiro Feminino sub-17 e sub-20; confira

Remo e Paysandu estão garantidos no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 e Sub-20 em 2025, consideradas as principais competições nacionais de base do futebol feminino, com estreia prevista para as próximas semanas. A CBF divulgou recentemente a tabela básica da competição, além dos grupos, primeiros jogos e regulamento.

No Sub-17, o Remo integra o Grupo E, ao lado de Fortaleza, Ferroviária e Atlético Rio Negro. O Paysandu está no Grupo A, junto com Vasco, Paraná e Internacional. Já na categoria Sub-20, o Remo compõe o Grupo F, com São Paulo, Ferroviária e América Mineiro. O Paysandu está no Grupo B, ao lado de Grêmio, Internacional e Itacoatiara.

O sistema de disputa é o mesmo nas duas competições: 24 clubes divididos em 6 grupos de 4. Na primeira fase, os times jogam entre si, em turno e returno. Classificam-se para as quartas de final os seis primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores segundos colocados. Nas quartas e semifinais, os confrontos são eliminatórios, em partidas de ida e volta. A final será disputada em jogo único.

Remo e Paysandu terão pela frente adversários tradicionais no cenário nacional e buscam avançar de fase nas duas categorias. No sub-17, os dois times estreiam juntos, no dia 16 de junho. O Papão recebe o Vasco em casa, da mesma forma que os azulinos recebem o Fortaleza. Já no sub-20, a estreia bicolor será no dia 20, contra o Internacional, também em Belém do Pará. O Leão Azul, por sua vez, joga no mesmo dia contra a equipe do São Paulo. Os dois jogos também serão na capital paraense.