Após derrota para o CRB, chance de acesso do Remo cai mais da metade na Série B

A derrota do Remo para o CRB, na última rodada da Série B, derrubou drasticamente as chances de acesso do clube paraense. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que atualiza as probabilidades ao final de cada rodada, o Leão Azul agora tem apenas 12,7% de chances de subir para a Série A — pouco mais de um terço do que tinha antes do jogo, quando as projeções apontavam 37%.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Apesar da queda nas expectativas de acesso, as chances de rebaixamento do Remo se mantiveram estáveis, com 2,7% de probabilidade de retorno à Série C. Na parte de cima da tabela, o Goiás lidera com folga e tem 89,3% de chance de acesso. Em seguida aparecem o Novorizontino (73,7%), Cuiabá (58,7%) e Coritiba (50,5%).

Do outro lado, o Paysandu segue em situação crítica. Após a derrota em casa para o Criciúma, o time bicolor aumentou a probabilidade de rebaixamento para 64,7%. No levantamento anterior, após a derrota para o Novorizontino, o Papão tinha 62%. Mesmo na lanterna da competição, o clube paraense não é, segundo os cálculos, o mais cotado para cair.

As maiores probabilidades de queda são do Athletic-MG (75,4%) e do Amazonas (73,6%). O Paysandu aparece em terceiro, seguido pelo Botafogo-SP, que tem 53,3% de risco de rebaixamento.

Sobre a possibilidade de acesso, a situação do Papão é ainda mais delicada: a UFMG aponta apenas 0,05% de chance de o clube conseguir subir para a elite do futebol brasileiro, a menor entre todos os participantes da Série B.

De acordo com o levantamento, para que uma equipe tenha poucas chances de rebaixamento, é necessário conquistar ao menos 46 pontos — com essa marca, a chance de queda é inferior a 1%. Já com 45 pontos, média registrada nos últimos anos, a probabilidade de descenso é de 2,6%.

Os números do Departamento de Matemática da UFMG são atualizados rodada a rodada, levando em conta o desempenho das equipes, resultados obtidos ao longo da competição e outros fatores estatísticos. Assim, as projeções podem sofrer alterações importantes, como no caso do Remo, cuja chance de acesso caiu mais da metade após uma única derrota.