Paysandu anuncia meia que estava na Série C como terceiro reforço do dia

O Paysandu anunciou mais uma contratação para reforçar o time na temporada. O nome da vez é o meia-atacante Wendel, de 27 anos, que disputava a Série C pelo Itabaiana-SE. Segundo o Papão, o jogador está em Belém desde o início da semana e deve ser regularizado em breve no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Wendel é o terceiro nome anunciado pelo Bicola nesta quinta-feira (5). Além dele, o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Petterson também foram confirmados como reforços para a equipe, que precisa de uma reação imediata na Série B.

O meia-atacante foi revelado nas categorias de base de Cruzeiro, Boavista-RJ e Botafogo-RJ. Como profissional, atuou por equipes de menor expressão, como Independente de Limeira, Marília, São José-RS e Lajeadense.

VEJA MAIS

Em 2024, Wendel se destacou no CA Votuporanguense-SP, na Série A3 do Campeonato Paulista. Ao todo, foram 30 jogos e oito gols marcados, sendo peça importante no acesso da equipe.

Neste ano, o jogador defendeu o Itabaiana, na Série C, e anotou nove gols em 20 partidas.

Segundo o Paysandu, Wendel já está integrado ao elenco e aguarda apenas a regularização no BID. Vale destacar que o Papão entra em campo na próxima sexta-feira (6), contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B.