Paysandu confirma a contratação do zagueiro Thiago Heleno para a sequência da Série B

O Paysandu anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), a contratação do zagueiro Thiago Heleno, que pertencia ao Athletico-PR. O defensor é mais um reforço do time bicolor para a sequência da Série B. O atleta ainda não atuou nesta temporada, pois estava fora dos planos do Furacão e vinha treinando separado do elenco principal.

Thiago Heleno, de 36 anos, é bastante experiente no futebol brasileiro. Atuou por nove temporadas no Athletico-PR, onde é considerado um ídolo da torcida local. No clube paranaense, é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa da equipe, com 380 partidas disputadas.

Nesta temporada, o Furacão liberou o zagueiro para negociar com outras equipes, já que ele não fazia mais parte dos planos do clube. Ao todo, conquistou seis títulos com o Athletico, sendo duas Copas Sul-Americanas (2018 e 2021) e quatro Campeonatos Paranaenses (2016, 2020, 2023 e 2024). Em 2019, ficou afastado dos gramados por conta de um caso de doping.

Revelado pelo Cruzeiro, Thiago também passou por clubes como Corinthians, Palmeiras, Figueirense-SC e Criciúma-SC. Agora, no Paysandu, o defensor firmou contrato até o final de 2025.

No time bicolor, ele chega para reforçar um setor defensivo que tem sido bastante criticado. A expectativa é de que Thiago Heleno exerça uma função de liderança dentro de campo, devido à experiência acumulada ao longo da carreira, e ajude a equipe a se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Paysandu, o zagueiro deve desembarcar em Belém nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato. Após isso, será regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aguardará a data de estreia.

Atualmente, o Papão é o último colocado da tabela da competição, com quatro pontos. Sem vitórias na disputa, o Bicola busca uma recuperação imediata para sair do Z-4. Além de Thiago, o clube também contratou o volante Ronaldo Henrique na última semana para reforçar o elenco e novos nomes ainda devem chegar no time.