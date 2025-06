Gabriel Mesquita se prepara para sequência no Paysandu após lesão de Matheus Nogueira

O Paysandu ganhou um novo dono da meta, ao menos temporariamente. A lesão de Matheus Nogueira, que deixou o gramado da Curuzu carregado nos primeiros minutos da partida contra o Criciúma, abriu espaço para Gabriel Mesquita, que fez sua estreia com a camisa bicolor. O arqueiro agora se prepara para assumir a titularidade no confronto diante do Cuiabá, nesta sexta-feira (6), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (4), Gabriel falou sobre a entrada inesperada diante do Criciúma, o momento delicado do Papão — lanterna da competição e ainda sem vitórias — e a expectativa para a sequência no campeonato.

“Já havia acontecido uma vez quando estava no Guarani, entrei na expulsão do goleiro. Não é algo rotineiro, mas devemos estar sempre prontos e preparados pra quando pintar a oportunidade, a gente aproveitar da melhor maneira possível”, relembrou o goleiro.

A estreia com a camisa do Paysandu foi marcada pelo apoio da torcida, mesmo em uma noite de derrota na Curuzu. Gabriel se sentiu acolhido e afirmou que o incentivo das arquibancadas o ajudou a entrar em campo mais confiante.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Cuiabá x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/06) pela Série B]]

“A gente sabe que não atravessa um bom momento, mas a torcida, quando entrei, me deu todo apoio, me aplaudiu e tudo mais. A gente se sente confiante. Com esse apoio, no momento que entrei, quando a torcida aplaudiu, já me baixou o nervosismo”, contou.

Com Matheus Nogueira ainda sem diagnóstico oficial, Gabriel se prepara para encarar o desafio contra o Cuiabá, adversário que vive situação oposta ao do Papão: está na parte de cima da tabela e busca manter a boa campanha.

“Sim, estou pronto e preparado. A gente vem trabalhando no dia a dia com o professor Austrália, me sinto pronto pra defender a meta do Paysandu”, garantiu.

O elenco bicolor vive uma rotina intensa fora de campo. O clube ainda busca um novo treinador após a saída de Luizinho Lopes, e a comissão técnica interina tenta preparar o time para reagir na competição. Gabriel acredita que a mudança pode ajudar.

“Espero um jogo difícil, que nossa equipe possa se portar bem. A gente sabe que tem mudança no comando, espero que a gente possa assimilar bem essa ideia do novo professor que irá chegar, que possamos ir lá em Cuiabá e alcançar um bom resultado”, afirmou.