Argentina vence em Santiago e deixa Chile praticamente fora da Copa do Mundo

Classificada antecipadamente para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina levou toda a sua confiança e serenidade para Santiago e venceu o Chile, por 1 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A derrota praticamente deixa o Chile, com dez pontos, fora do Mundial do próximo ano. A Argentina, com 34 pontos, ficou com o título simbólico de 'campeã' das eliminatórias.

Messi, que iniciou a partida no banco reservas, entrou aos 11 minutos da etapa final, retornando ao selecionado após sete meses. O craque teve participação tímida, ao fazer apenas uma bela jogada.

O começo de jogo foi sonolento, com as equipes trocando passes sem a iniciativa do ataque. Nos primeiros dez minutos, o único momento de maior expectativa ocorreu no chute de Alexis Sánchez para a defesa de Emiliano Martinez.

Mas aos 15 minutos, o talento da atual campeã mundial fez a diferença mais uma vez. Almada carregou a bola pelo meio e lançou Julián Álvarez. O atacante tocou com categoria para encobrir o goleiro Cortés e abrir o placar.

Um desesperado Chile viu a Argentina dominar o jogo e chegar a ter 73% de posse de bola. Em ritmo de treino, a Argentina quase chegou ao segundo gol com Giuliano Simeone, após belo passe de Romero.

Ao final do primeiro tempo ficou evidente a superioridade argentina. Os comandados de Lionel Scaloni trocaram passes longos, com extrema confiança, enquanto os chilenos corriam atrás da bola, desordenados em campo.

E ainda houve tempo para nova boa jogada da argentina. Almada, aos 43 minutos, forçou Cortés a fazer nova boa defesa.

No segundo tempo, aos 11 minutos, Messi entrou no lugar de Nico Paz, retornando à seleção após sete meses. Mas quem criou as oportunidades foi o time chileno, obrigando o goleiro Martinez a pelo menos duas boas defesas, além de ver uma bola explodir no travessão.

Após dez minutos em campo, Messi mostrou seu talento pela primeira vez na partida. Fez tabela com Álvarez e bateu, levando muito perigo à meta chilena. Aos 32 minutos, o genial canhoto cobrou falta, mas a bola saiu fraca, com defesa fácil de Cortés.

Antes, aos 28 minutos, Cepeda, livre, recebe cruzamento de Suazo, mas manda a bola para fora, exemplificando bem o mau momento pelo qual passa a seleção chilena. Os minutos finais foram marcados pelo desespero chileno em busca do empate, que acabou não acontecendo.