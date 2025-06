Novidades no Paysandu: Wendel e Petterson treinam e podem estrear contra o Cuiabá

Em meio à crise que assombra a Curuzu, o Paysandu apresentou oficialmente o meia-atacante Wendel, ex-Itabaiana-SE, e o atacante Petterson, emprestado pelo Flamengo e que estava encostado no Juventude. Ambos já se apresentaram ao elenco em Cuiabá, onde o Papão enfrenta o time local nesta sexta-feira (6), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da competição. A expectativa é que os dois estejam à disposição e possam até estrear.

Aos 27 anos, Wendel chega após boa passagem pelo Itabaiana, onde marcou nove gols em 20 jogos na temporada, sendo vice-campeão sergipano e eleito o craque da competição. Antes, havia se destacado no Votuporanguense-SP na Série A3 do Paulistão. O meia, que já passou pelas bases de Cruzeiro, Boavista e Botafogo, mostrou empolgação com o novo desafio.

“Nunca vesti uma camisa tão grandiosa como a do Paysandu, então espero retribuir dentro de campo com toda dedicação e esforço”, afirmou Wendel, que também destacou sua versatilidade no setor ofensivo. “Gosto de jogar como segundo atacante, encostando no centroavante, mas também posso atuar de beirada”, disse.

O jogador revelou que o Itabaiana resistiu à sua saída, mas celebrou o acerto com o time bicolor. “Foi um pouco difícil, porque meu último clube não queria me liberar, mas graças a Deus hoje estou aqui vestindo essa camisa grandiosa”, disse.

Já Petterson, de 21 anos, é uma das apostas do clube para dar mais velocidade ao ataque. Revelado no Flamengo, com passagens por Athletico-PR, Estrela da Amadora (POR) e Juventude-RS, seu último clube, onde jogou apenas duas partidas na Série A, ele chega querendo mostrar serviço.

“Acho que minhas características são o um contra um, velocidade, um cara que procura bastante ir pra cima do adversário. Dou bastante assistência e espero ajudar o Paysandu”, disse o atacante.

Motivado pela oportunidade no Papão, ele garantiu estar pronto. “Pra mim é uma nova etapa, estou precisando disso na minha carreira. O Paysandu me deu essa chance e tenho que agarrar com carinho e muita garra”, disse o atacante.

Enquanto Wendel e Petterson se integram ao grupo, o zagueiro Thiago Heleno, outro reforço confirmado, ainda não se apresentou. A expectativa é que o experiente defensor integre o plantel nos próximos dias.

O Paysandu entra em campo nesta sexta pressionado e na lanterna da competição. São dez rodadas sem vitória e diversas saídas no elenco, incluindo nomes como Nicolas e Borasi. Diante desse cenário, a urgência por mudanças pode acelerar as estreias dos recém-chegados.