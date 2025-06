Cuiabá: Paysandu vai ao Mato Grosso para duelo entre Z4 e G4 da Série B

Nesta sexta-feira (6), a Arena Pantanal será palco de um duelo entre equipes que vivem realidades completamente distintas na Série B do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Cuiabá, firme no G-4 ocupando a quarta colocação com 18 pontos; do outro, o Paysandu, afundado na última posição, ainda sem vitórias e com apenas quatro pontos somados. A partida começa às 21h35.

O time da casa chega embalado por duas vitórias consecutivas e quer manter o bom momento. A equipe não possui jogadores suspensos, mas tem duas ausências importantes: o atacante Yamil Asad, que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e só retornará na próxima temporada, e o ponta Pedrinho, afastado por questões disciplinares.

Além dessas baixas confirmadas, o zagueiro Nathan segue em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas já iniciou a fase de transição e pode aparecer como surpresa no banco de reservas. O lateral-esquerdo Sander, que sofreu uma pancada na perna no último jogo contra os mineiros, participou normalmente dos treinos, mas sua presença entre os titulares ainda é dúvida; Léo Ataíde pode ser o substituto.

Pelo lado paraense, o clima é de profunda crise. O Paysandu não vence há dez jogos e, após a sequência negativa, a diretoria decidiu pela saída do técnico Luizinho Lopes. O comando da equipe, entretanto, ficará provisoriamente nas mãos do auxiliar técnico Sandro Forner. O clube já acertou com Claudinei Oliveira, que deixou o Londrina para assumir oficialmente o Papão.

A lista de desfalques do Paysandu é extensa. Os atacantes Nicolás e Borasi não viajaram com a delegação, pois estão de saída do clube. Além disso, problemas médicos e suspensões agravaram ainda mais a situação: o goleiro Matheus Nogueira, os zagueiros Lucas Quintana e Maurício Antônio, além do lateral-esquerdo Kevyn, estão fora da partida. No meio-campo, Dudu Vieira, Delvalle e Edinho seguem em tratamento no departamento médico. Para completar, o volante André Lima está suspenso após acumular três cartões amarelos.

Mesmo com a turbulência dentro de campo, a diretoria bicolor se movimenta nos bastidores. Em uma tentativa de mudar o rumo da temporada, o clube anunciou as contratações do volante Ronaldo Henrique e do experiente zagueiro Thiago Heleno, que chegam com a missão de reforçar o elenco e trazer mais solidez à equipe.

Assim, o duelo entre Cuiabá e Paysandu promete ser um confronto de opostos: enquanto o Dourado busca consolidar sua posição entre os líderes, o Papão tenta, com muitas dificuldades, iniciar uma reação na Série B.

Ficha Técnica

Data: 06/06/2025

Hora: 21h35

Local: Arena Pantanal

Árbitro: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Patrick De Lucca, Denilson e Max; Juan Christian, Derik Lacerda e Edu.

Técnico: Guto Ferreira

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Maurício Antônio, Quintana e PK; Martínez, Matheus Vargas e Leandro Vilela; Marcelinho, Rossi e Benítez.

Técnico: Sandro Forner (Auxiliar técnico)