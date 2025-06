Sem técnico, Paysandu será comando do por auxiliar diante do Cuiabá; saiba quem é

O Paysandu terá mais uma chance de conquistar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor encara o Cuiabá-MT, nesta sexta-feira (6), às 21h35, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada. O time alviceleste será comandado pelo auxiliar-técnico Sandro Forner.

O Paysandu ainda não oficializou a contratação de um novo treinador e, para a partida contra o Cuiabá, o Papão terá um novo comandante. O auxiliar-técnico Sandro Forner, de 54 anos, vai dirigir a equipe, em um momento delicado na competição nacional. Forner faz parte da comissão técnica permanente do Paysandu e estará à frente do Papão pela primeira vez.

Forner foi jogador de futebol e atuou como zagueiro e defendeu na carreira a Ponte Preta-SP, ABC-RN, Coritiba-PR, Mogi Mirim-SP, além de Joinville-SC, Lages-SC e Galo Maringá-PR. Como auxiliar-técnico trabalhou no Athletico-PR, Coritiba-PR, São Paulo-SP, Maringá-PR, Ponte Preta-SP e também Operário-PR. Ele está no Paysandu desde o ano passado.

Sandro Forner realizou treinos com a equipe bicolor, tanto em Belém, quanto em Cuiabá-MT e já contará com alguns jogadores que foram anunciados nesta semana, mesmo com o Paysandu pulando protocolos, como apresentação e treinamentos com a equipe, como é caso de Petterson e Weldel que foram anunciados nesta quinta-feira (5).

Lanterna da Série B com apenas 4 pontos conquistados, o Paysandu vive uma crise interna, com mudanças no comando do Departamento de Futebol, além de dispensas e saídas conturbadas, como foram dos atacantes Nicolas, bastante criticado pelo torcedor e a surpresa da semana, do jogador argentino Borasi, que estava negociando sua permanência no clube, porém pediu para deixar o Paysandu no dia da viagem do elenco para Cuiabá (MT).

Dourado x Papão jogam nesta sexta-feira (6), às 21h35, pela 11ª rodada da Série B, na Arena Pantanal. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal +.