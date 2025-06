Nicolas se despede do Paysandu e acerta com rival; anúncio deve ocorrer nos próximos dias

O atacante Nicolas não faz mais parte do elenco do Paysandu. O jogador de 35 anos se despediu do grupo e da comissão técnica logo após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma, na última segunda-feira (2), na Curuzu, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A ausência do atacante na partida já indicava que a saída estava encaminhada. Nicolas sequer foi relacionado para o jogo e também não apareceu no presskit oficial do clube bicolor. Nos bastidores, a informação era de que ele não havia sequer treinado com o restante do grupo e fez atividades separadas na véspera do confronto.

O destino, que até então era tratado como rumor, foi confirmado: Nicolas defenderá um rival da Série B, o próprio Criciúma, na sequência da temporada. O jogador deixa o Paysandu a custo zero e deve reforçar o Tigre para o restante da Série B. Uma possível troca com o atacante Neto Pessoa foi cogitada, mas não irá ocorrer.

VEJA MAIS

Apesar de ser o artilheiro do Paysandu na temporada, com 10 gols em 30 jogos, o desempenho de Nicolas ficou aquém das expectativas na principal competição do ano. Na Série B, marcou apenas uma vez, no revés por 3 a 1 para o Novorizontino, pela 8ª rodada. Os outros gols foram distribuídos entre o Campeonato Paraense (6), a Super Copa Grão-Pará (2) e a Copa Verde (1), competições de nível técnico inferior.

A relação entre Nicolas e a torcida bicolor vinha bastante desgastada. Mesmo sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube, as críticas aumentaram diante do baixo rendimento na Série B e da péssima campanha do time, que afundou ainda mais na lanterna após a derrota para o Criciúma. O Papão ainda busca sua primeira vitória na competição. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.