Executivo do Paysandu cita dificuldade de contratação e número baixo de atletas no elenco

O Paysandu vive um momento muito ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Lanterna, sem técnico e com vários desfalques, o clube não possui peças para compor o grupo, já que o Papão possui um elenco enxuto. O executivo de futebol, Carlos Frontini, falou sobre as dificuldades que o Paysandu passa e citou que alguns jogadores já foram contratados e que já poderão seguir viagem para atuar contra o Cuiabá-MT, na próxima sexta.

“O caminho que estamos insistindo não está dando certo e precisamos procurar soluções. Alguns reforços já estarão à disposição até o jogo com o Cuiabá-MT, mas precisamos anunciar e possivelmente viajar, o que não é o ideal, pois precisam treinar, se ambientar, mas precisamos passar por cima de protocolos para ter a quantidade de atletas, pois estamos com essa dificuldade. Agora é hora da superação e tirar o time dessa situação e quem ficar [no Paysandu], que fique com esse pensamento, que é tirar o clube dessa situação o mais rápido possível”, disse.

Em meio à crise, Frontini disse entender a torcida do Paysandu e toda essa cobrança feita nos últimos dias, principalmente após a derrota para o Criciúma e afirmou que o momento é para quem tem coragem.

“Entendemos que a torcida está revoltada, mas cabe anos tirar o Paysandu dessa situação. É preciso coragem, ter força para tirar o time dessa situação. Na sexta-feira (6) teremos um adversário muito difícil na Série B e precisamos pontuar”, falou.

A busca por jogadores nessa janela de transferência é grande, e o Paysandu está no mercado, atrás de reforços, porém, com o time na lanterna, vivendo uma crise e com baixo valor para contratar, fica uma tarefa nada confortável.

“Não está fácil, mas vamos trazer jogadores. Vamos fazer o possível e o impossível para contratar bons atletas e representar o Paysandu, que queiram o desafio e estar aqui, principalmente nesse momento difícil. Temos que tirar força de onde não tem, para continuar a caminhada e temos mais de 25 jogos, não podemos enganar o torcedor e a imprensa, mas é possível [reverter a situação do clube]”, comentou.

Torcida

Frontini citou que todos dentro do clube possuem suas parcelas de culpa para o atual momento bicolor, mas isentou a torcida e pediu o apoio da Fiel nas próximas partidas.

“É difícil falar até de resultados, mas o futebol não é feito falácia após as partidas, ele é feito de detalhes dentro de campo e temos que assumir. Os atletas tentaram, a comissão tentou, nós tentamos, mas não deu. Jogadores, comissão técnica, diretoria, e se alguém que tem que ser isentado é o nosso torcedor, que fique bem claro. Pedimos apoio, eles vieram e deram apoio. E vamos continuar pedindo, pois não acredito que seremos abandonados nesse momento”, falou.

Contratações

O executivo bicolor afirmou estar preocupado com as inscrições de atletas, pois o clube sofre com desfalques. Para Frontini o momento é de contratar, fazer com que o clube tenha fôlego e aí sim, poder fazer contratações com mais tranquilidade na próxima janela.

“Temos mais oito dias para inscrever alguns atletas. Minha preocupação não é nem quem vai sair, mas sim quem vai chegar, para depois lá na frente, com mais tranquilidade, tentar fazer alguns movimentos. O Departamento Médico não preciso nem falar, perdemos jogadores, perdemos o goleiro, coisa fora do normal. Acabou lamentação e isso só traz coisas negativas e temos que encontrar uma solução E agora a solução é contratar, e é lógico que precisamos de qualidade, mas agora precisamos de número para ir pro jogo. Mas independente de quem for lá, vamos fortes, pois a camisa é forte. Se ele está no Paysandu hoje ele tem condições de dar a volta por cima, todos juntos, só assim vamos sair dessa situação”, finalizou.